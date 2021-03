Jasper Stuyven: “Ik wist dat ik alles of niets moest spelen”

Jasper Stuyven heeft gegokt en gewonnen in Milaan-San Remo. De Belg van Trek-Segafredo demarreerde na de afdaling van de Poggio en wist op de Via Roma de sprintende groep met favorieten nog net voor te blijven. “Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière”, jubelde hij in het flashinterview.

“Deze overwinning had ik absoluut niet verwacht. Er zijn drie mannen die er bovenuit steken. Iedereen spreekt momenteel over hun”, wees Stuyven naar de drie topfavorieten Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe.

“Met de ploeg hadden we vandaag ons eigen plan. Om daar te zitten waar we moesten zitten en mee te strijden voor de winst. Ik voelde me heel de dag al goed. Op de top van Poggio zag ik dat er nog veel snelle mannen in de voorste groep zaten. Ik wist toen dat ik alles of niets moest spelen.”

“Na de afdaling van de Poggio zag ik mijn kans en ben ik all in gegaan. Gelukkig kon ik het volhouden tot de finish. Of je nu wint met een meter voorsprong of met een centimeter maakt niet uit. Alleen de overwinning telt. Het is gewoon geweldig dat ik het vandaag heb afgemaakt.”