Loe van Belle vierde tussen de profs in Slowakije: “Heel erg tevreden”

Loe van Belle liet gisteren in de proloog van de Ronde van Slowakije zijn klasse zien. De 20-jarige Nederlander, die in 2024 de overstap zal maken van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht van Jumbo-Visma, eindigde tussen de profs als vierde. Van Belle kwam uiteindelijk achthonderdste tekort voor het podium.

Van Belle had zelfs even de snelste tijd aan de finish, maar bleek niet bestand tegen de overmacht van Quick-Step-Alpha Vinyl. “Ik had graag op het podium gestaan. Er zat een klein verschil tussen mij en de nummer drie (de Deen Michael Mørkøv, red.). Uiteindelijk ben ik wel heel erg tevreden met deze vierde plek”, laat de beloftevolle renner weten op de ploegsite van Jumbo-Visma.

De vicekampioen van het voorbije Nederlands beloftenkampioenschap trekt zijn goede vorm door, nadat hij eind vorige maand al knap negende werd in de Tour de l’Avenir. “Ik heb in dit soort prologen vaker laten zien dat dit mij goed ligt. Ik ben met een goed gevoel uit de Tour de l’Avenir gekomen. Het is mooi dat ik het hier ook kan laten zien. De benen zijn goed.”

Van Belle tekende eerder deze maand een contract tot eind 2026 bij de hoofdmacht van Jumbo-Visma. De coureur uit Zoetermeer is aan zijn tweede jaar bij de opleidingsploeg bezig. Als eerstejaars belofte won hij vorig jaar drie UCI-koersen, terwijl hij afgelopen zomer nipt naast de Nederlandse titel bij de beloften greep. Komend jaar zal hij bij het Development Team verder rijpen.