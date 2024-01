Youri IJnsen • zondag 21 januari 2024 om 07:45 zondag 21 januari 2024 om 07:45

Local hero Felipe Orts: “Iedereen in en rond Benidorm is blij met deze Wereldbeker”

Video De Wereldbeker in Benidorm leeft bij de renners, maar ook bij het publiek. Spaans kampioen Felipe Orts woont in Villajoyosa, op vijf kilometer van het parcours in het naastgelegen Benidorm. Als geen ander ziet de lokale favoriet de waarde van het evenement in. “Vorig jaar was het geweldig en dat zal het nu weer zijn”, voorspelt hij bij WielerFlits.

“In de veldritwereld is een wereldbekermanche een grote wedstrijd”, stelt de 28-jarige Spanjaard vast. “Vorig jaar kwam iedereen uit de regio hier voor de start een kijkje nemen. Normaal is er niet zo’n wedstrijd in Benidorm. Vorig jaar was het geweldig en dat zal het nu weer zijn. Iedereen is blij met dit evenement. Vorig jaar waren de grote veldritsterren er al: Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ik verwacht dat deze wedstrijd steeds groter wordt.”

De editie van 2023 was er een in stralend mooi weer, reden voor renners om kort-kort (korte mauwen, korte broek) te starten. “Maar nu is het een best een beetje koud!”, lacht Orts. “Het is normaal, want het is winter. Zondag verwachten ze twaalf graden Celsius. Dat is niet extra heet. De wedstrijden in september waren warmer, helemaal de Wereldbeker in Waterloo. Ik verwacht daarom een normale koers zondag. Wel een heel snelle overigens, net als vorig jaar.”

Dat snelle karakter van de koers is wel in zijn eigen nadeel, vindt de Spanjaard. Hij houd meer van trage wedstrijden in bijvoorbeeld de modder. “Ik ga voor een plek bij de eerste tien. Vorig jaar werd ik negende. Ik wil wel graag bij de top aansluiten dit jaar. Maar dat is moeilijk, omdat het een snelle koers zal zijn. Een klein foutje is cruciaal. Mijn gevoel is wel goed, maar ik verwacht zondag voor mezelf toch wel een moeilijke, zware dag”, lacht Orts.