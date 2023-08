Lionel Taminiaux naar Lotto Dstny: “Meer voor eigen kansen rijden”

Video

Lionel Taminiaux verruilt komende winter de ene Belgische ploeg voor de andere. Hij verkast van Alpecin-Deceuninck naar Lotto Dstny. “Het is een bewuste, eigen keuze om naar die ploeg te trekken”, vertelt de Belg na de tijdrit van de Ronde van Polen voor de camera van WielerFlits.

“Er was interesse van beide kanten en het was voor mij een logische transfer”, aldus Taminiaux. “Het team wil terug naar de WorldTour groeien en heeft punten nodig. Normaal zou ik wel in dat plaatje moeten passen.”

De rol van de 27-jarige renner zal bij Lotto Dstny enigszins vergelijkbaar zijn als bij Alpecin-Deceuninck. “Maar we hebben wel afgesproken dat ik meer kansen krijg in eendagskoersen, bijvoorbeeld in de Coupe de France en dat soort koersen die mij wel liggen. Wedstrijden die een beetje lastig zijn, maar toch te beslissen in een sprint. Dat hoop ik wel te doen. Die koersen rijden wij nu niet met de ploeg omdat we een WorldTour-programma hebben. Dat is een beetje in mijn nadeel eigenlijk.”

“Ik hoop ook sprints te kunnen voorbereiden voor het maakt niet uit wie. Milan Menten, Arnaud De Lie of Caleb Ewab, mocht die toch blijven. Dat biedt wel perspectief. Of het een stap achteruit is naar een ProTeam? In mijn carrière is dit een goede stap. Of het een stap vooruit of achteruit is, zal moeten blijken de komende twee jaar. Op papier is het misschien een stap achteruit, maar het team zou wel een schoon WorldTour-programma kunnen rijden, en de voorjaarsklassiekers. Ik zie het niet als een stap achteruit, als ik wel die grote koersen mag en moet rijden.”

Ronde van Polen verloopt ‘een beetje moeilijk’

Momenteel is Taminiaux nog actief voor Alpecin-Deceuninck, in de Ronde van Polen. Hoe verloopt die ronde voor hem? “Een beetje moeilijk, want we zijn hier met Jakub Mareczko, een sprinter. Maar hij heeft maar één keer echt kunnen sprinten, toen Kooij won. Hij eindigde wel als zesde, maar ook in de lead-out hebben we nog niet zo goed werk voor hem geleverd, ook deze week niet. De eerste dag was ook een beetje te gevaarlijk op dat circuit. Conci staat er wel redelijk goed voor. Die kan misschien top-tien rijden in het algemeen klassement. Dat zou goed zijn voor de ploeg en voor hemzelf.”

“Het is mijn eerste koers na een hoogtestage om de rest van het seizoen voor te bereiden. Ik denk dat dit wel een goede voorbereiding is voor de koersen die nog moeten komen, zoals Leuven (Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens, red.), de Druivenkoers Overijse en de GP de Fourmies. Ik rij vooral eendagskoersen in België en de Benelux.”

Lees ook: Team dsm-firmenich verliest Henri Vandenabeele aan Lotto Dstny