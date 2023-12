dinsdag 12 december 2023 om 14:19

Tao Geoghegan Hart maakt rentree in Volta ao Algarve, focus op Tour de France

Door een heupbreuk, opgelopen na een valpartij in de Giro d’Italia, kende Tao Geoghegan Hart in 2023 maar een korte wielercampagne. De Britse klimmer kan nu echter weer vooruit kijken en zal in de Volta ao Algarve (14-18 februari) weer een rugnummer opspelden. Zijn seizoen zal grotendeels in het teken staan van de Tour de France.

Hoewel Tao Geoghegan Hart door een heupbreuk na een crash in de Giro d’Italia van dit jaar een kort seizoen kende, maakte de Brit wél de overstap naar het Amerikaanse Lidl-Trek. De kopman wil in 2024 met hernieuwde energie op jacht naar eremetaal én revanche. De winnaar van de Giro d’Italia 2020 hintte eerder al op een Tourdeelname en zijn nieuwe werkgever heeft nu bevestigd dat Hart in 2024 zal meedoen aan de Ronde van Frankrijk.

De inmiddels 28-jarige Hart zal er als klassementskopman aantreden, in de hoop een gooi te doen naar een goede eindklassering. De coureur stond slechts één keer eerder aan de start van de Tour de France, toen nog als renner van INEOS Grenadiers. De Brit koestert zelf geen fijne herinneringen aan de Franse ronde.

Hart was bij zijn debuut en voorlopig enige deelname in 2021 namelijk betrokken bij de door toeschouwers veroorzaakte crash in de openingsrit. Iedere kans op een goede eindklassering was verkeken. Hij reed dat jaar dan ook vooral in dienst van zijn toenmalige kopman Richard Carapaz, die in Parijs als derde man mee het podium op mocht. Hart werd zelf zestigste in het eindklassement.

Kopmanschap

De Britse klassementsman zette in augustus zijn handtekening onder een driejarige contract Bij Lidl-Trek. Waar bij zijn oude formatie de concurrentie voor het kopmanschap flink is, hoeft Geoghegan Hart bij zijn nieuwe ploeg daarvoor minder te vrezen. Lidl-Trek mikte in 2023 met name op etappezeges met mannen zoals Mads Pedersen. Toch wil de formatie aankomend seizoen een gooi doen naar de eindzege in de Tour.