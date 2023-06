Lidl-Trek presenteert vlak voor Tour de France het nieuwe, kleurrijke tenue

In Bilbao heeft Lidl-Trek voorafgaand aan het Grand Départ van de Tour de France het tenue gepresenteerd naar aanleiding van de nieuwe sponsor. Het tricot bevat de bekende kleuren rood, geel en blauw van de supermarktketen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Lidl is de nieuwe sponsor van het Amerikaanse WorldTour team. De supermarktketen vervangt het koffiemerk Segafredo en zal de aankomende vijf jaar in het wielerteam investeren. De presentatie van het nieuwe tenue vond vandaag plaats in een filiaal van de Lidl in Bilbao.

Het tenue bevat de kenmerkende kleuren rood, blauw en geel van de Lidl. Op de voorkant van het tenue bevindt zich een rode streep, waarop Trek staat geschreven. Ook de truien van nationaal kampioenen Quinn Simmons (Verenigde Staten) en Mattias Skjelmose (Denemarken) werden getoond.

Så er Dannebrog landet i Touren.

Er fan af, de har lavet det store flag#lidltrek #TDF2023 🇩🇰 pic.twitter.com/jh2SV8ku6u — Sanne Jakobsen (@JakobsenSanne) June 28, 2023