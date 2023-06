Tour 2023: Bekijk hier alle speciale tricots voor de Tour de France

Overzicht

Voorheen mochten wielerploegen slechts één keer per jaar hun tenue aanpassen om zo een speciale editie uit te brengen. Sinds dit jaar is dit echter drie keer per jaar. De ploegen in de Tour de France houden zich dan ook niet in. WielerFlits zet de tenues op een rij! Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Jumbo-Visma

Israel-Premier Tech

Movistar

Uno-X

Team dsm-firmenich (voor de rest van het seizoen)

Lidl-Trek (voor de rest van het seizoen)

Dit is een voorlopige lijst van de tenues. Voor de start van de Tour de France kunnen er nog meer tenues volgen.