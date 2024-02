dinsdag 27 februari 2024 om 15:09

Lidl-Trek met Simmons, Bagioli en Skujins in Strade Bianche

Lidl-Trek heeft – in navolging van UAE Emirates – zijn selectie bekendgemaakt voor Strade Bianche. De Amerikaanse formatie start niet met een uitgesproken favoriet, maar rekent zaterdag – met Quinn Simmons, Andrea Bagioli en Toms Skujiņš – wel op meerdere sterke pionnen.

Het is geen geheim dat Strade Bianche een van de favoriete wedstrijden is van de 22-jarige Quinn Simmons. De Amerikaanse kampioen maakte bij zijn debuut in 2021 al indruk, hij zat een tijdje in de kopgroep met onder meer de latere winnaar Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Een jaar later, in de editie van 2022, kwam hij als zevende over de streep in Siena. Vorig jaar moest Simmons genoegen nemen met een twaalfde stek.

De man met de opvallende lange manen en baard hoopt ook dit jaar weer een hoofdrol te vertolken in de Italiaanse grindklassieker, maar is zeker niet de enige renner van Lidl-Trek die ambities mag koesteren. Zo zal nieuwkomer Andrea Bagioli, vorig jaar tweede in de Ronde van Lombardije, maar wat graag willen schitteren voor eigen volk.

Een andere renner om in de gaten te houden, zeker na het Vlaamse Openingsweekend, is Toms Skujiņš. De Let was in de Omloop Het Nieuwsblad misschien wel de beste man in koers, maar het vertaalde zich niet in een goede uitslag. Misschien is dat zaterdag wel het geval. De selectie van Lidl-Trek bestaat verder nog uit Fabio Felline, Jacopo Mosca, Edward Theuns en Mathias Vacek.