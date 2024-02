woensdag 21 februari 2024 om 14:25

Lidl-Trek met kopmannen Jonathan Milan en Jasper Stuyven naar Openingsweekend, ook Daan Hoole present

Lidl-Trek rekent in het Openingsweekend op kopmannen Jonathan Milan en Jasper Stuyven. De twee renners kunnen nu zeker nog voor eigen kansen gaan, want Mads Pedersen is nog niet present. Voor de rest is het onder meer uitkijken Nederlander Daan Hoole.

Naast Milan, Stuyven en Hoole zullen ook Tim Declerq, Alex Kirsch, Toms Skujins, Edward Theuns en Otto Vergaerde zaterdag Omloop Het Nieuwsblad betwisten. Voor de 34-jarige Declerq zal het zijn eerste eendagskoers zijn in het tenue van zijn nieuwe ploeg.

Zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne maakt Mathias Vacek, de Tsjechische kampioen, zijn opwachting. Hoole verdwijnt daardoor uit de ploeg.