woensdag 21 februari 2024 om 09:59

In vorm verkerende Mads Pedersen niet in Openingsweekend: “We houden vast aan ons plan”

Het wielerseizoen is nog maar een goede maand bezig, maar de zegeteller van Mads Pedersen staat inmiddels al op zes stuks. De Deense oud-wereldkampioen is als een wervelwind begonnen aan zijn seizoen, maar Pedersen past voor het Vlaamse Openingsweekend.

Lidl-Trek-ploegleider Kim Andersen legt in gesprek met Het Nieuwsblad uit waarom de 28-jarige Deen niet te zien zal zijn in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, een koers die hij in het verleden nog wist te winnen. Een opvallende keuze, zeker omdat Pedersen in een bijzonder goede vorm steekt. “Maar het is echt niet zo dat Mads nu al in topvorm is”, benadrukt Andersen.

“De voorbije weken is er op heel veel verschillende plaatsen gekoerst. De toprenners zaten heel verspreid. Winnen is natuurlijk nooit simpel, maar het is zeker niet zo dat Mads ineens ver voor ligt op schema of zo. Iedereen zegt nu: ‘hij heeft al zes keer gewonnen, hij moet het openingsweekend rijden.’ Nee, we houden vast aan ons plan.”

Geïnspireerd door Cancellara

En dus stoomt Pedersen zich met een trainingsblok klaar voor Parijs-Nice (3-10 maart) en de daaropvolgende klassiekers. Andersen: “Mads is op dit moment al tien dagen op stage in Mallorca. Hij blijft daar tot Parijs-Nice. Het is de aanpak die we destijds ook met Fabian Cancellara (bij Team Radioshack, red.) hadden.”

“Fabian heeft het Openingsweekend een paar keer in heel slechte weersomstandigheden gereden, met het risico om ziek te worden. Vandaar de beslissing om niet meer te rijden. Dat werkte goed voor Fabian en dat werkt nu goed voor Mads. We weten gewoon dat het heel moeilijk is om op niveau te zijn vanaf de Omloop tot en met Parijs-Roubaix.”