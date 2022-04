Leonie Bentveld tekent profcontract tot eind 2025 bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Een beter verjaardagsgeschenk kon manager Jurgen Mettepenningen de jonge Leonie Bentveld zondag niet bezorgen: op haar achttiende verjaardag tekende het Nederlandse talent van Pauwels Sauzen-Bingoal zondag haar allereerste profcontract.

Eindwinst in de Wereldbeker en de X2O Badkamers Trofee voor juniores, zilver op WK en EK, én de Nederlandse titel: Leonie Bentveld bewees tijdens haar eerste veldritseizoen bij Pauwels Sauzen-Bingoal hoeveel talent ze wel heeft. Dat werd nu beloond, want ze tekende op haar achttiende verjaardag een contractverlenging tot eind 2025. Vanaf september 2022, bij de start van het volgende veldritseizoen, als profrenster.

“Leonie is een groot talent. Een jonge renster waarin we volop geloven”, zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. “We zijn ervan overtuigd dat ze een mooie carrière kan gaan uitbouwen, vandaar dit contract tot eind 2025. Dat getuigt van veel geloof binnen ons team in Leonie, maar ook andersom: Leonie geeft hier ook mee aan hoeveel vertrouwen ze heeft in de werking van ons team.”

Leonie Bentveld is blij dat ze kan blijven bij het team, omdat ze weet wat ze kan verwachten. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik krijg. Dankzij dit contract tot eind 2025 kan ik zonder druk verder blijven werken aan mijn ontwikkeling. Ik woon in het noorden van Nederland, dus is het belangrijk dat ik in de winter in België verblijf. Dankzij de mogelijkheden die dit contract biedt, kan dat.”