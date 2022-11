Léo Bisiaux door het dolle heen met Europese titel: “Namen is echt mythisch!”

Léo Bisiaux kroonde zich zondagmorgen tot Europees kampioen bij de junioren jongens. De 17-jarige Fransman geldt ook op de weg als groot talent, waar hij deze zomer al EK-brons pakte. Nu komt daar dus een titel in het veld bij. “Hier kunnen winnen is ongelooflijk!”, vertelt hij na afloop aan WielerFlits.

“Ik was niet super goed weg, ik bevond me rond positie zes”, steekt hij van wal. “Daarna zat ik wat opgesloten, waardoor het even duurde voordat ik in de kop van de koers kwam. Op de klim na de start en de kasseiklim kon ik echt het verschil maken. Bij de technische passages moest ik me goed focussen. Ik had op het einde maar vijf seconden voorsprong op Daniel Weis, dus moest ik gefocust blijven. Hij was echt sterk vandaag. Ik heb nu de Europese trui aan, dus ik denk dat ik het maximale heb gedaan.”

Na de schuine kant in de slotronde wist Bisiaux dat het binnen was. “Ik wist dat als ik daar als eerste doorkwam, ik niet meer ging ingehaald worden. Ik heb vandaag mijn techniek ook kunnen gebruiken, maar ik was meer op mijn gemak in de fysieke stukken. Maar technisch gezien verliep het ook goed. Dit was het eerste doel van het seizoen. Nu neem ik een rustpauze, omdat ik me echt wil richten op de maand januari met de kampioenschappen. Namen is echt mythisch, ik kijk al jaren naar deze cross op de tv. Hier kunnen winnen, is ongelooflijk.”