Lennert Van Eetvelt moet Strade Bianche missen

Lennert Van Eetvelt stond gepland voor Strade Bianche, maar de jongeling van Lotto Dstny heeft een streep moeten zetten door zijn debuut in de Italiaanse grindklassieker. Hij heeft nog te veel last van een blessure na een crash in de Faun-Drôme Classic.

Van Eetvelt stond vandaag op de startlijst van de Trofeo Laigueglia en tekende ook het startblad, maar stapte niet de fiets op. Lotto Dstny liet weten dat de 21-jarige neoprof nog niet volledig hersteld is van zijn valpartij.

Het Nieuwsblad meldt dat Van Eetvelt last heeft van een bilspier. Die blessure gaat in België onderzocht worden de komende dagen, waardoor Strade Bianche van zaterdag te vroeg komt voor hem. Of hij de Ronde van Catalonië (start op 20 maart) haalt, is nog niet bekend.

Van Eetvelt begon nochtans goed aan dit seizoen, met een tweede en derde plaats in lastige wedstrijden in de Challenge Mallorca.