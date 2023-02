Deelnemers Strade Bianche 2023

Heroïsche witte grindwegen geflankeerd door ranke olijfvelden en statige cipressen. Een schilderachtig decor met een even zo glansrijk deelnemersveld. Vorig jaar was Tadej Pogačar de sterkste over de witte grindwegen na een monsterlijke solo. Dit zijn de deelnemers van de Strade Bianche 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

JUMBO-VISMA

BORA-HANSGROHE

GROUPAMA-FDJ

BAHRAIN VICTORIOUS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

INEOS GRENADIERS

UAE TEAM EMIRATES

TREK-SEGAFREDO

TEAM ARKEA-SAMSIC

TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

SOUDAL-QUICK-STEP

ALPECIN-DECEUNINCK

AG2R CITROEN TEAM

LOTTO DSTNY

COFIDIS

ISRAEL-PREMIER TECH

TEAM DSM

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

TOTALENERGIES

TUDOR PRO CYCLING TEAM

EF EDUCATION-EASYPOST

MOVISTAR TEAM

TEAM JAYCO-ALULA

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.