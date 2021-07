Lennard Hofstede keert terug in koers na val in Dauphiné

Lennard Hofstede rijdt zaterdag met de Clásica San Sebastián zijn eerste koers sinds zijn val in het Critérium du Dauphiné. Daarbij liep de Nederlandse renner een ontwrichte schouder en een breuk in zijn elleboog op. In San Sebastián moet hij vooral kopman Jonas Vingegaard bijstaan.

Hofstede laat via zijn ploeg Jumbo-Visma weten zich goed te voelen in aanloop naar de Clásica San Sebastián. “Ik ben een aantal dagen geleden teruggekeerd van een hoogtestage. We hebben met een aantal jongens prima kunnen trainen. Ik ondervind momenteel geen enkel fysiek malheur meer van mijn valpartij van een kleine twee maanden geleden. Ik denk dat het met de raceconditie ook wel snor zit. Ik ben klaar om te koersen.”

Blij is de Nederlander dat zijn revalidatie vlot is verlopen. “Na een kleine week zat ik alweer op de fiets. Weer een week later was ik al weer in staat om buiten te trainen. Ik heb uren naar de tv gekeken en de verrichtingen van de ploeg in de Tour gevolgd. Het is voor mij niet extra moeilijk om de koers te volgen wanneer ik zelf in de lappenmand lig. Het geeft enkel nog meer energie om te werken aan mijn herstel.”

‘Als Vingegaard zijn Tourvorm benadert, is hij de kopman’

Hofstede gaat voor de tweede maal in zijn carrière op voor ‘San Sebastián’. Bij zijn deelname in 2017 kwam hij als 81e over de streep, toen nog in het tenue van Team Sunweb. “Wat ik nog weet van mijn laatste deelname is dat de omgeving mij destijds wel aansprak. Ik koers graag in het Baskenland. Het land Spanje is sowieso een van mijn favoriete wielerlanden. Ik probeer ook de taal onder de knie te krijgen.”

Over de doelen voor zaterdag is hij duidelijk. “Als Jonas Vingegaard ook maar enigszins de vorm van de Tour benadert, is hij de absolute kopman. Ik denk dat we met een sterke ploeg aan de start staan. De organisatie heeft besloten dit jaar een extra klim toe te voegen aan het parcours, een beklimming die we kennen uit de Ronde van het Baskenland. Het is aan mij om te zorgen dat het de sterke renners uit onze ploeg komende zaterdag aan niets zal ontbreken.”

Daarna is het de bedoeling dat hij naar de Vuelta a España trekt. De renner uit het Westland heeft goede herinneringen aan de laatste twee edities. “Met Primož Roglič wonnen we als ploeg twee maal het eindklassement. Dat geeft voor een renner als ik heel veel voldoening. Mede daardoor kijk ik uit naar de Vuelta, die over enkele weken zal starten. Maar allereerst gaat de focus op de koers in het Baskenland aankomend weekend.”

Selectie Jumbo-Visma voor Clásica San Sebastián 2021

Koen Bouwman

Chris Harper

Lennard Hofstede

Sam Oomen

Antwan Tolhoek

Nathan Van Hooydonck

Jonas Vingegaard