Lelystad drie jaar op rij etappeplaats BinckBank Tour

De komende drie jaar zal de BinckBank Tour Lelystad aandoen. Dat schrijven diverse lokale media, waaronder FlevoPost. Dit jaar werken de renners er een tijdrit af, in 2023 organiseert de stad in Flevoland zelfs het ‘grand depart’.

Nadat vorig jaar de start van de Belgisch-Nederlandse WorldTour-ronde niet in Dokkum kon plaatsvinden, werd al duidelijk dat de Friese plaats gastheer zou worden voor de eerste etappe op maandag 30 augustus. Een dag later trekt de karavaan naar Lelystad, voor een chronoproef met een lengte van 12 kilometer. Het parcours voert langs diverse lokale bezienswaardigheden, zoals de Batavia.

Volgend jaar zal het peloton een reguliere etappe in de jongste provincie van Nederland afwerken, waarna de finish wederom in Lelystad zal zijn. In 2023 vindt het ‘grand depart’ plaats in Lelystad, waarna het peloton wederom door de vlakke provincie trekt.