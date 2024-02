maandag 12 februari 2024 om 18:17

Lekke band nekt Wout van Aert in Clásica Jaén: “Net op dat moment brak de koers open”

Voor de start van de Clásica Jaén waren de meeste ogen gericht op Wout van Aert, maar de Belg kon zijn favorietenstatus niet waarmaken. De kopman van Visma | Lease a Bike reed lek net voor het opdraaien van de eerste gravelstrook, en reed daarna een verloren koers.

Van Aert was na zijn lekke band aangewezen op een lange inhaalrace, maar zag de kop van de koers niet meer terug en kwam als 44ste over de streep, op bijna zeven minuten van winnaar Oier Lazkano. “Bij het oprijden van de gravelstrook reed ik al lek. De ploegleider vertelde dat er een grote nagel in mijn band zat. Dat is het soort lekke band waaraan je weinig kan doen”, keek de pechvogel van de dag met Het Laatste Nieuws terug op zijn wedstrijd.

“De koers brak open op het moment dat ik lek reed. Veel nut had het niet om Sepp (Kuss, red.) en Jan (Tratnik, red.) te laten wachten. Ik heb nog geprobeerd, maar het lukte niet. Ik had nog een tijdje Tim (Van Dijke, red.) bij mij en op die klim probeerde ik over te steken. Maar toen dat niet lukte, wist ik dat het over was.”

“Ik zag de groep de hele tijd zo’n 200 meter voor me uitrijden, maar bovenop een klim zijn ze dan plots niet meer in zicht. En dan zitten er ook nog twintig tot dertig man in je wiel… Dat ontnam me een beetje de moed. Het is jammer, ik had tot mijn lekke band nog geen meter gravel gezien. Het mocht vandaag niet zo zijn”, is zijn conclusie.