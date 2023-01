Lekke band nekt Van Aert in zijn Herentals: “Alsof iemand aan mijn zadel trok”

Geen derde opeenvolgende zege voor Wout van Aert in zijn Herentals. De Belgische kampioen had met een halve ronde te gaan nog altijd uitzicht op de overwinning, maar een lekke band maakte aan al zijn illusies een einde.

Van Aert moest vervolgens lijdzaam toezien hoe zijn grote rivaal Mathieu van der Poel naar de zege wist te soleren. Na afloop was de Belgische kampioen vanzelfsprekend niet erg tevreden. “Ik reed lek net voor de materiaalpost. Toen voelde ik al dat mijn fiets begon te schuiven. Ik twijfelde nog even om te wisselen, maar dan ben je sowieso kansloos voor de overwinning. Op het moment dat Mathieu langskwam, voelde het alsof iemand aan mijn zadel trok”, beschrijft Van Aert zijn lekke band.

En zo komt er na drie opeenvolgende overwinningen in de cross een einde aan de zegereeks van Van Aert. “Ik baal natuurlijk wel, maar gelukkig had ik richting de finish nog twee minuten om tot bezinning te komen. Het was wel gigantisch leuk om hier te crossen. Het is mooi om tussen zoveel bekenden te koersen. Ik was liever als winnaar over de streep gekomen, maar ik moet toch iedereen bedanken voor de opkomst. Ik hoop dat we voor spektakel hebben kunnen zorgen.”

“Misschien wel een beetje saai dat we zo aan elkaar gewaagd zijn”

Opvallend: Van der Poel hield zich tijdens de cross, toch zeker voor zijn doen, behoorlijk afzijdig. Dat was een bewuste tactiek, zo vertelde hij na de race. “Ik merkte inderdaad wel dat Mathieu het initiatief aan mij overliet”, aldus Van Aert. “Het heeft gewerkt. Ik volg in de cross gewoon mijn gevoel. Ik had de voorbije wedstrijden ook graag meer koers gemaakt, maar dat kon toen niet. Mathieu zette me toen zo onder druk dat ik me moest beperken tot volgen.”

“Vandaag voelde ik me goed, misschien wel de beste man in koers, maar het is niet makkelijk om iemand van die klasse (doelt op Van der Poel, red.) eraf te rijden. Ik heb vandaag wel geprobeerd om Mathieu te lossen. In de eerste ronden kende ik op de Skiberg een paar goede passages, maar in de laatste ronden reed ik Mathieu daar niet meer los. Het is misschien wel een beetje saai dat we zo aan elkaar gewaagd zijn. We rijden gewoon met z’n tweeën rond”, grapt Van Aert.