‘Afwachtende’ Van der Poel wint in Herentals: “Anders gereden dan de voorbije crossen”

Mathieu van der Poel moest de voorbije crossen zijn meerdere erkennen in Wout van Aert, maar vandaag in Herentals waren de rollen omgedraaid. De Nederlander kwam als eerste over de streep, al profiteerde hij na een nieuw titanenduel in de slotronde wel optimaal van een lekke band van zijn Belgische rivaal.

Het jaar is drie dagen oud en dus was het de hoogste tijd voor een nieuw duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De X2O Badkamers Trofee in Herentals had vandaag die eer, en beide veldrittenoren waren op de afspraak. De crossliefhebbers kregen opnieuw een fascinerend gevecht voorgeschoteld, al kende de cross wel een anticlimax. Van Aert reed in de slotronde, bij het passeren van de materiaalpost, namelijk lek.

Dat zag ook Van der Poel, die daarom ook op een bescheiden manier zijn overwinning vierde. “Ik besloot niet uitbundig te juichen aan de meet, aangezien ik hem liever had geklopt zonder die lekke band. Het plan was om als eerste de technische zone in te duiken, maar net daarvoor reed Wout lek. Het is jammer dat hij zijn kansen niet kon verdedigen.”

“Ik wilde iets overhouden voor de laatste halve ronde”

Opvallend: Van der Poel hield zich tijdens de cross, toch zeker voor zijn doen, behoorlijk afzijdig. Dat was een bewuste tactiek, zo vertelde hij na de race. “Ik heb vandaag anders gereden dan de voorbije crossen. Ik wilde namelijk iets overhouden voor de laatste halve ronde. We waren ook vandaag weer aan elkaar gewaagd.” Als we kijken naar de onderlinge ontmoetingen dit veldritseizoen, staat het nu 4-3 in het voordeel van Van Aert.