Lekke band komt Wout van Aert duur te staan in Roubaix: “Je weet gelijk dat het over is”

Een lekke band op Carrefour de l’Arbre heeft Wout van Aert misschien wel de overwinning gekost in Parijs-Roubaix. Bij het afdraaien van de zware kasseienstrook moest de kopman van Jumbo-Visma van de fiets, en daardoor zag hij Mathieu van der Poel wegrijden. “Je weet dan gelijk dat het over is”, zucht Van Aert na afloop.

“Ik heb al meerdere lekke banden gehad, maar op dít moment van de koers is dat zuur. Voorlopig blijft ‘De Hel’ vervloekt voor mij”, verzucht hij tegen Sporza. “Ik denk dat ik 20 of 25 seconden verlies met die wielwissel. Dat kan je niet goedmaken op Mathieu in topvorm.”

Uiteindelijk strandde Van Aert op de derde plek, nadat hij de sprint om de tweede plaats verloor van Van der Poels ploegmaat Jasper Philipsen.

Lees ook: Mathieu van der Poel wint Parijs-Roubaix op fantastische wijze, lekke band nekt Wout van Aert

‘Trots wat ik bereikt heb dit voorjaar’

In aanloop naar Parijs-Roubaix stelde Van Aert vraagtekens bij zijn fysieke staat. Hij had na een crash in de Ronde van Vlaanderen last van zijn knie en zijn ribben. “Ik heb de pijn kunnen verbijten vandaag en heb er niet te veel last van gehad tijdens koers. Nu begint het wel pijn te doen”, aldus Van Aert. “Maar ik was goed en ik ben er blij om, dat ik met een goede prestatie het voorjaar afsluit.”

“Ik ben trots op wat ik bereikt heb dit voorjaar. Ik heb een mooie reeks neergezet, alleen is de grote overwinning uitgebleven. Maar het leven is niet alleen overwinningen. Ik heb wel laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop dat de fans daarvan hebben kunnen genieten”, sluit de kopman van Jumbo-Visma af.