Patrick Lefevere ziet lichtpuntjes voor Soudal Quick-Step na Dwars door Vlaanderen

Soudal Quick-Step reed ook in Dwars door Vlaanderen voornamelijk achter de feiten aan. De Belgische formatie speelde in de midweekse klassieker niet mee om de overwinning, al zag teambaas Patrick Lefevere wel enkele lichtpuntjes. “Er is progressie met oog op de Ronde van Vlaanderen”, citeert Het Laatste Nieuws.

Lefevere doelt op de aanvallende ingesteldheid van Julian Alaphilippe en de zevende plaats van Davide Ballerini. “Julian had problemen met zijn versnellingsapparaat. Zo kon hij zijn grootste drie versnellingen niet meer gebruiken. Het was ook geen optie om op dat moment van fiets te veranderen, want dan was het helemaal over. Nadien heeft hij geprobeerd om de meubelen te redden voor Ballerini.”

“Er werd goed rondgedraaid in het peloton, maar dan springt Tim Wellens plots weg. Geen idee wat hij in zijn hoofd haalde. Als hij dat niet doet, rijden ze er sneller naartoe. Nu was de vogel (winnaar Christophe Laporte, red.) gaan vliegen.”

Lees ook: Geen hoofdrol voor Alaphilippe in Dwars door Vlaanderen: “En toch ben ik tevreden”

Al is Lefevere niet blind voor de dominantie van Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie is dit voorjaar nog ongeslagen (vijf op vijf) in de grootste Vlaamse kasseiklassiekers. “We proberen er iets tegen te doen, maar dat lukt momenteel niet. We moeten door de zure appel heen bijten. Hopelijk doen we het beter in de Waalse klassiekers.”

“Er is wel progressie met oog op de Ronde van Vlaanderen. Yves Lampaert zal gerecupereerd raken en Davide Ballerini is er aan het doorkomen. Ik hoop ook dat Julian Alaphilippe een rol zal spelen in de finale. Dat we zondag niet hoeven te controleren? Het is eigenlijk onze stijl niet om de koers niet te dragen. Maar momenteel is het van niet beter kunnen. We moeten het een beetje ondergaan.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?