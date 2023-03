Geen hoofdrol voor Alaphilippe in Dwars door Vlaanderen: “En toch ben ik tevreden”

Aan goede wil geen gebrek, maar Julian Alaphilippe speelde woensdag geen hoofdrol in de finale van Dwars door Vlaanderen. De Fransman kon niet mee met de beslissende demarrages op de Côte de Trieu en kwam uiteindelijk als 29ste over de finish.

De tweevoudige wereldkampioen van Soudal Quick-Step was na afloop echter niet ontevreden over zijn koers. ” Ik ben toch wel tevreden, want het is mooi dat ik wat actie heb ondernomen”, liet hij na de finish weten aan Cyclingnews. “Ik ben wel blij met de inspanningen die ik heb kunnen leveren tijdens de koers.”

Alaphilippe probeerde zelf de forcing te voeren op de kasseien van Berg Ten Houte, maar kreeg even af te rekenen met kettingproblemen. “Het was heel nerveus en iemand raakte mijn derailleur. Daardoor moest ik de hele wedstrijd met kapotte versnellingen rijden. Het is gewoon lastig om in alle hectiek op een goed moment van fiets te wisselen.”

“Ik heb uiteindelijk wel geen fouten gemaakt qua positionering. Toen Tiesj Benoot aanviel, had ik simpelweg de benen niet om te volgen. Het beste scenario was dat het peloton nog zou terugkeren en we alsnog konden sprinten met Davide Ballerini. Hij gaf alleen aan geen geweldige benen meer te hebben, dus we hebben nergens spijt van.”

Lees ook: Christophe Laporte bekroont topvorm met winst in Dwars door Vlaanderen

Extra trainingsuren voor de Ronde

Alaphilippe besloot na Dwars door Vlaanderen nog wat bij te trainen met het oog op komende zondag, als de Ronde van Vlaanderen op het programma staat. “Ik ga nu trainen, want ik heb nog twee uur aan werk te verrichten. De Ronde van Vlaanderen gaat namelijk langer duren en wordt ook zeker zwaarder.”