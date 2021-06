Lefevere rekent niet op Cavendish in Tour de France

Deceuninck-Quick-Step zal zonder Mark Cavendish naar de Tour de France afzakken. Ploegmanager Patrick Lefevere denkt dat de Britse sprinter, die vier etappes won in de Ronde van Turkije, fysiek niet klaar is. “De Tour is nu waarschijnlijk te zwaar voor hem”, zegt Lefevere tegen Bici.pro.

“Mark heeft een paar koersen gereden, maar heeft ook pech gehad omdat sommige wedstrijden die hij zou rijden werden afgelast”, geeft Lefevere aan. “Hij stapte bovendien af in de derde etappe van de Ruta del Sol, met het argument dat het geen wedstrijd voor sprinters was. En de volgende dag won André Greipel.”

Voor de sprintetappes in de Tour de France kiest Deceuninck-Quick-Step voor Sam Bennett, die na dit seizoen vertrekt bij de Belgische ploeg. “Bennett en zijn trein zullen veel druk op hun schouders krijgen, waardoor Julian Alaphilippe meer vrijheid zal hebben. Het zal Sam zijn laatste jaar bij ons zijn. Voor volgend jaar rekenen we op de sprints van Fabio Jakobsen, want ik ben er zeker van dat zijn comeback een succes zal worden”, vertelt de manager.