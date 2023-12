dinsdag 12 december 2023 om 08:19

Lefevere pleit voor voetbaltransfersysteem na soap rond Uijtdebroeks: “Dit mag geen gewoonte worden”

De transfersoap rond Cian Uijtdebroeks houdt de gemoederen flink bezig. Ook Patrick Lefevere liet al van zich horen: hij koos de kant van BORA-hansgrohe, maar gaf teammanager Ralph Denk wel een veeg uit de pan. Nu roept de West-Vlaming op tot verandering: het wielrennen moet een transfersysteem krijgen dat lijkt op dat van het voetbal.

De transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma beheerst sinds zaterdag het wielernieuws. De Nederlandse formatie presenteerde de Belgische klimmer als nieuwste aanwinst, maar BORA-hansgrohe liet daarop weten dat Uijtdebroeks nog tot 31 december 2024 onder contract ligt bij de Duitse ploeg. Het afgelopen jaar waren er meer renners die hun contract vroegtijdig lieten ontbinden om naar een ander team te gaan, zoals Primoz Roglic, Caleb Ewan en Arnaud Démare. Vaak kwamen de twee ploegen er onderling uit, maar het kan ook lelijker uitpakken.

Volgens Lefevere ligt het vooral aan de managers van renners dat contracten steeds vaker niet volledig uitgediend worden. “Heel vaak zijn het de managers die elkaar de das proberen om doen en renners bij andere teams gaan aanprijzen en dan op hen gaan inpraten tot ze toehappen. Er zitten een paar specialisten bij. Al blijf ik erbij dat Ralph Denk ook niet altijd even correct is. Waar ik dan weer wel van opkijk, is dat alles met Roglic wel keurig is afgehandeld en nu met Uijtdebroeks niet, maar ik ken natuurlijk de details niet en dus ga ik me ook niet aan uitspraken wagen over het waarom.”

Voetbaltransfersysteem

Lefevere ziet wel kansen in een transfersysteem zoals dat geldt in het voetbal, waar een tussentijdse overstap de normaalste zaak van de wereld is. De huidige situatie in het wielrennen is op de langere termijn ‘niet houdbaar’, stelt hij. “Dit mag niet tot een gewoonte uitgroeien, want dan hebben we een probleem. Dan wordt het onmogelijk om sponsors een project van vijf jaar te presenteren. Als renners er vroegtijdig uit stappen, zetten ze je in je blootje.”

“Een transfersysteem zoals in het voetbal zou ons de mogelijkheid bieden om een oorlogskasje aan te leggen. Iedereen gelijk voor de wet. Wij speuren jonge mannen op en laten hen niet gek maken. Dan denk ik dat wij daar wel iets mee zouden kunnen verdienen als een andere ploeg hen wil weghalen. Dat alle goede renners dan bij de teams met de grootste budgetten belanden? Dat is nu ook al het geval.”