Lefevere over terugkeer Bennett: “Vanaf nu rijdt hij elke koers, waarin we hem kunnen opstellen”

Sam Bennett maakt vrijdag zijn comeback in het tenue van Deceuninck-Quick-Step. De Ierse sprinter was maandenlang geblesseerd, lag in de clinch met ploegmanager Patrick Lefevere en maakte op het EK plots zijn rentree. Mede daardoor moet Bennett volledig doorbetaald worden. “Vanaf nu gaat hij elke koers rijden, waarin we hem kunnen opstellen”, reageert Lefevere in Het Nieuwsblad.

Eerder liet Lefevere al weten dat Deceuninck-Quick-Step het salaris van Bennett wilde halveren. Dat mag volgens de UCI-regels als een renner drie maanden inactief en niet wedstrijdfit is. “Wie mij kent, weet dat ik dat nooit doe, maar hier handelt de renner te kwader trouw”, zei Lefevere daar toen over.

Maar omdat Bennett – redelijk onverwachts – van start ging op het EK in Trentino, ging die salarishalvering niet door. “Hij heeft zeven kilometer meegereden. Goed gezien van hem, want wij konden die selectie voor Ierland niet weigeren en hij vermijdt dat de UCI-regel in werking wordt gesteld”, aldus de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, die momenteel in de Ronde van Slowakije verblijft.

‘Jammer dat de Ronde van Guangxi is geannuleerd’

Lefevere moet de Ier, die na dit seizoen naar BORA-hansgrohe vertrekt, daardoor volledig doorbetalen. Dus… “Vanaf nu gaat hij elke koers rijden, waarin we hem kunnen opstellen”, is daarop de reactie van de manager. Te beginnen met het Kampioenschap van Vlaanderen van vrijdag.

“Zondag rijdt hij ook mee in Gooik, dinsdag start hij in Vichte plus al wat er nadien nog komt. Hij heeft het zelf zo gewild. Ik vind het plots jammer dat de Ronde van Guangxi in China is geannuleerd. Als ik terug ben (uit Slowakije, red.) en ik kom Sam eens tegen, zullen we elkaar wel eens spreken.”