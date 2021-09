Rentree Sam Bennett in Kampioenschap van Vlaanderen, Fabio Jakobsen kopman

Update

Deceuninck-Quick-Step heeft drie selecties bekendgemaakt voor Belgische koersen van deze week. Tijdens het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp (vrijdag) en de Gooikse Pijl (zondag) speelt de ploeg Fabio Jakobsen uit. Zaterdag in de Primus Classic rekent het team op wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Geert Van Bondt is de ploegleider van dienst van Deceuninck-Quick-Step de komende dagen. “In Koolskamp en de Gooikse Pijl hebben we een goede kans om te strijden voor een resultaat met Fabio Jakobsen”, zegt hij. “Hij heeft een geweldige Vuelta achter de rug en kan terugvallen op een ervaren lead-out-trein, maar ook op een sterke ploeg die de koers kan controleren.”

“Zaterdag zal Julian in de Primus Classic zijn regenboogtrui laten zien. Dat is een wedstrijd met een lokale ronde in Overijse, wat een goede test is voor renners die het WK gaan rijden. Maar we gaan het weekend in met veel motivatie en vertrouwen om goede resultaten te behalen in de drie koersen”, aldus Van Bondt. Het is voor Alaphilippe overigens voorlopig zijn laatste koers in de trui van de wereldkampioen. Op 26 september gaat hij zijn titel verdedigen in de WK-wegrit tussen Antwerpen en Leuven.

Opvallend is dat Deceuninck-Quick-Step in een eerder persbericht van woensdagochtend spreekt van een rentree van Sam Bennett in het Kampioenschap van Vlaanderen. In een latere aankondiging op de ploegsite ontbreekt de naam van de Ier, die in de clinch ligt met manager Patrick Lefevere. In zijn plaats staat de naam van Mikkel Honoré bij de selectie van vrijdag. (woensdag 15 september, 12.37 uur)

Update 13.05 uur – Sam Bennett opgeroepen voor Kampioenschap van Vlaanderen

Deceuninck-Quick-Step heeft de naam van Sam Bennett op de website dan toch toegevoegd aan de selectie voor het Kampioenschap van Vlaanderen. Het wordt voor de Ierse sprinter zijn eerste wedstrijd namens de ploeg sinds de Volta ao Algarve van begin mei. Bennett moest daarna met een knieblessure opgeven voor de Baloise Belgium Tour en later ook de Tour de France.

Het leidde tot de nodige kritische uitspraken van ploegbaas Lefevere, die zijn vraagtekens had bij de knieblessure van Bennett. Dat de spurter afgelopen weekend plots van start ging op het EK in Trentino (hij reed de koers niet uit, red.) maakte Lefevere kwaad. “Wat hij nu doet, is en plein public met mijn kloten spelen. Hij heeft ook al een brief naar de UCI gestuurd om aan te klagen dat ik hem heb aangepakt in de media. Het zal niet werken. Ik ga hem terugpakken tot de stoom uit zijn oren komt”, zei de mananger.

De deelname van Bennett in het blauw van The Wolfpack aan het Kampioenschap van Vlaanderen zal ook niet onopgemerkt voorbijgaan. (woensdag 15 september, 13.05 uur)

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor het Kampioenschap van Vlaanderen 2021 (17 september)

Sam Bennett

Tim Declercq

Ian Garrison

Fabio Jakobsen

Florian Sénéchal

Bert Van Lerberghe

Stan Van Tricht

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Primus Classic 2021 (18 september)

Julian Alaphilippe

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Ian Garrison

Mikkel Honoré

Florian Sénéchal

Zdeněk Štybar

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Gooikse Pijl 2021 (19 september)

Davide Ballerini

Tim Declercq

Ian Garrison

Fabio Jakobsen

Zdeněk Štybar

Bert Van Lerberghe

Stan Van Tricht