Lefevere over Sagan: “Onze samenwerking zal voor een volgend leven zijn”

Peter Sagan werd de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met Deceuninck-Quick-Step, maar naar alle waarschijnlijkheid maakt hij niet de overstap naar deze ploeg. Dit schrijft de ploegmanager in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

“Om het verhaal helemaal te doen: alles is begonnen bij onze contractverlenging met fietsconstructeur Specialized”, opent Lefevere zijn verhaal. “Zij gaan mee in ons project tot 2027, waardoor we straks een van de langst lopende partnerships in de World Tour worden. In het kader van de contract­besprekingen is onze eigenaar Zdenek Bakala gaan fietsen met Mike Sinyard, de CEO van Specialized. Daar is de naam Peter Sagan gevallen.”

“Specialized heeft al jaren een persoonlijke sponsordeal met hem en Zdenek vond het ook een goed idee dat Peter voor onze ploeg zou rijden. Alles paste goed in elkaar, maar toch ben ik meteen op de rem gaan staan.” Dit is voornamelijk omdat Lefevere ‘geen team in zijn team wil’. “Dat is niet te verenigen met de Wolfpack-filosofie”, vindt hij.

Loyaliteit

“De makelaar van Sagan is Giovanni Lombardi, een ex-pistier en dus per definitie van het nerveuze type”, vervolgt Lefevere. “Hij wilde zo snel mogelijk praten en dat hebben we ook gedaan. Hij verzekerde mij dat de entourage van elf niet in steen gebeiteld stond. Voor een aantal mensen waren elders al oplossingen gevonden, waardoor het pakket-‘Sagan plus acht’ op tafel lag. Tot ik onlangs van Lombardi hoorde dat er toch een ploeg bereid was om iedereen mee aan boord te nemen.”

“Ik lees ook dat het om Direct Energie zou gaan, maar eerlijk: ik weet het niet. De voorkeur van Sagan gaat in ieder geval uit naar die nieuwe ploeg en dat pleit voor zijn loyaliteit. Hij wil zo veel mogelijk vaste mensen rond zich. Jammer, maar helaas: onze samenwerking zal voor een volgend leven zijn.”

Opportuniteiten

Overige contractbesprekingen gaan overigens wel door. “Ik praat in eerste instantie met de jongens uit de ploeg die willen verlengen. Deze week nog met Florian Sénéchal en in het Centro di Alto Rendimiento op de Sierra Nevada heb ik eerder al samengezeten met Mattia Cattaneo en Fabio Jakobsen. In de Giro staan zondag ook een paar gesprekken gepland.”

Daarnaast komen er veel sollicitaties van renners binnen bij de formatie van Lefevere. “Ook van renners die eerder bij ons zijn vertrokken. Die vragen nu met aandrang om terug te keren”. De ervaren ploegmanager neemt zijn tijd. “Het is niet de bedoeling om eind mei al 27 namen vast te leggen. Op het einde van het jaar doen zich vaak echte opportuniteiten voor. Het liefst heb ik dan nog een beetje budget over.”