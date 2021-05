Lefevere over Evenepoel: “Zijn ego heeft een deuk gekregen, maar hij is strijdvaardig”

Remco Evenepoel was gisteren de verliezer van de dag in de Giro d’Italia. De kopman van Deceuninck-Quick-Step verloor in de ingekorte bergrit naar Cortina d’Ampezzo meer dan 24 minuten en lijkt nu uitgeschakeld voor een goed klassement. “Zijn ego heeft een deuk gekregen, maar Remco hangt niet in de touwen”, aldus teambaas Patrick Lefevere.

“Ik had voor mezelf geen verwachtingen, jullie waren altijd aan het dromen”, zei Evenepoel tegen de verzamelde pers aan de finish in Cortina d’Ampezzo. “Ik voel dat het elke dag minder en minder wordt. Vandaag was het gewoon helemaal op toen het moest gebeuren. Het is deel van het leerproces en ik neem het mee naar volgend jaar.”

Lefevere neemt zijn jonge poulain in bescherming. “Natuurlijk hadden we op meer gehoopt, daar gaan we niet flauw over doen, maar je mag alle artikelen en interviews met mij opnieuw lezen en beluisteren: ik ben niet meegegaan in de hype”, laat de teammanager weten in een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws. “Zo zot was ik niet.”

“De verwachtingen waren niet realistisch”

“Ik ben nooit vergeten dat Remco niet in normale omstandigheden aan de Giro kon beginnen. In januari was hij nog een zwemmer, hij heeft maar drie maanden voluit kunnen trainen. Elk jaar, bij de start van het seizoen, geef ik dezelfde speech voor de renners. ‘Ik ben al drie keer naar Lourdes geweest, maar ik heb nog nooit een mirakel gezien’. De verwachtingen waren niet realistisch.”

Toch leek Evenepoel na de eerste week de voornaamste uitdager te worden van Egan Bernal. Lefevere: “Die eerste week is hij dicht bij het roze gekomen. Op dat moment leek het een goede zaak dat de ploeg nog niet het gewicht van de koers moest dragen, maar op hetzelfde moment besefte ik al hoe goed Bernal was. Achteraf is het spijtig dat hij de roze trui niet heeft kunnen dragen. Dan was het een mooie Giro geweest.”

De jonge Belgische rondehoop zit nu even in de hoek waar de klappen vallen. “Zijn ego heeft een deuk gekregen”, aldus Lefevere. “Die jongen had nog nooit verloren. Dit is de eerste keer dat hij sportief verliest. Maar ik heb Klaas Lodewyck (ploegleider, red.) aan de lijn gehad. Remco hangt niet in de touwen en is strijdvaardig. Na de gravelrit was zijn ontgoocheling groter.”

“Dit is de echte Evenepoel niet”

De grote vraag is nu of Evenepoel zijn eerste grote ronde zal uitrijden. De 21-jarige renner liet gisteren nog weten dat hij hoopt de Giro tot een goed einde te brengen. “Hij is niet laf hé, maar we zullen dinsdag zien wat er gaat gebeuren. We gaan zijn situatie evalueren en dan beslissen we. Het is niet de bedoeling dat hij zich fysiek kapot rijdt, maar naar ik hoor is hij niet volledig uitgewrongen. Volgens mij heeft hij zijn verstand gebruikt.”

Dat hij deze Giro door het ijs is gezakt, zegt volgens Lefevere niets over zijn slaagkansen in een grote ronde. “Voor mij mogen alle resultaten en cijfers die erbij horen in de vuilbak door die rare voorbereiding. De cijfers van Remco zijn bijzonder, alleen is hij op dit moment en in deze omstandigheden op zijn limiet gebotst. De mensen die er wat van kennen, zeggen allemaal dat dit normaal is. Dit is de echte Evenepoel niet.”