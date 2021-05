Remco Evenepoel na verlies van 24 minuten: “Wil de Giro gewoon uitrijden”

Remco Evenepoel is de verliezer van de dag in de Giro d’Italia. De kopman van Deceuninck-Quick-Step verloor in de ingekorte bergrit naar Cortina d’Ampezzo meer dan 24 minuten op ritwinnaar Egan Bernal en zakte in het klassement naar de negentiende plek. “Het was simpelweg een offday”, reageert hij na afloop.

“Mijn gevoel was niet heel goed, als ik meer dan twintig minuten verlies”, kan Evenepoel lachen als een boer met kiespijn. “Het was een offday, maar we wisten dat dit kon gebeuren. Ik heb slechts twee maanden getraind richting deze Giro. Dat is niets, en niet genoeg om honderd procent wedstrijdklaar te zijn. Maar dat is het leven. We hebben nog een week te gaan en reden vandaag een goede etappe met João Almeida. Dat is heel belangrijk.”

Almeida is door een knappe uitslag in Cortina d’Ampezzo geklommen naar de tiende plek in het klassement. “We gaan nu genieten van de rustdag, en het beste maken van de laatste week”, aldus Evenepoel, die graag Milaan wil halen. “Ik heb nooit gezegd dat ik de Giro ga verlaten. Dat doe ik alleen als ik niet het gevoel heb dat ik het einde kan halen. Maar ik wil deze Giro gewoon uitrijden.”

‘Opeenstapeling van inspanningen’

“Ik had voor mezelf geen verwachtingen, jullie waren altijd aan het dromen”, zei hij tegen de verzamelde pers. “Ik voel dat het elke dag minder en minder wordt. Vandaag was het gewoon helemaal op toen het moest gebeuren. Het is deel van het leerproces en ik neem het mee naar volgend jaar. Het is gewoon een opeenstapeling van inspanningen de afgelopen week. Die waren misschien iets te veel voor mijn lichaam op dit moment. We wisten dat het kon gebeuren. Je hoopt er niet op, maar als het er is, dan is het er.”

Evenepoel hoopt nog zijn kans te gaan. “Als ik nu een daar dagen rustig kan doen en een rit kan uitkiezen, dan kan het. Maar nu staat Almeida in de top-10. Hij heeft voor mij gewerkt en ik zal die rol even graag op mij nemen”, vertelt hij. “We wisten dat de Giro alle kanten uitkon, met mij en met João. Ik had een totale offday en dat is geen schande. Ik kijk nu vooruit en probeer deze Giro tot een goed einde te brengen.”

Na zestien etappes kijkt de 21-jarige Evenepoel bij zijn groterondedebuut aan tegen een achterstand van 28.07 minuut op roze trui Egan Bernal.