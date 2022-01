Brian Holm stopt na dit jaar als ploegleider

Voor Brian Holm zal 2022 zijn laatste jaar in de ploegleiderswagen zijn. De 59-jarige Deen, die momenteel in dienst is van Quick-Step-Alpha Vinyl, zal echter niet verdwijnen uit de wielerwereld. Hij gaat in de toekomst samenwerken met Joanna Laukka, een Finse ex-renner, die tegenwoordig als wielermakelaar veertig renners onder zijn hoede heeft.

“Ik ga het missen, maar dat vind ik niet erg. Ik ben ook gestopt als renner voordat ik er helemaal klaar was, waardoor ik nu nog steeds met plezier op de fiets stap. Het is goed om te stoppen terwijl het allemaal nog prima gaat”, zegt Holm, die tot 1998 koerste, in gesprek met het Deense Feltet. Na zijn eigen wielercarrière was hij bijna twintig jaar ploegleider bij onder andere Telekom, HTC-Highroad en nu dus Quick-Step.

Dat Holm nu stopt, heeft ook te maken met zijn verdere plannen. “Gedurende mijn leven, heb ik me telkens proberen voor te stellen waar ik over vijf tot tien jaar zou zijn. Ik zou het stom vinden als ik niet op tijd zou stoppen om nog met iets anders te kunnen beginnen. En er staan nog steeds dingen op mijn lijst met dingen die ik wil doen”, klinkt het.

“Ik heb nog niks getekend, maar ik kreeg een aanbod van Joanna (Laukka, red.) voor vijf à tien jaar, omdat hij het zelf te druk heeft met al zijn cliënten. Ik ken hem nog van toen we koersten, en sinds hij renners begeleidt, vraagt hij me al of ik niet met hem zou willen werken. Hij zegt altijd al dat ik het leuk zou vinden”, besluit Holm.