Lefevere legt uit waarom een multinational strikken niet simpel is (voor Jumbo-Visma)

De kans dat Jumbo na 2024 als hoofdsponsor bij het huidige Jumbo-Visma blijft, is klein. Patrick Lefevere vindt dat een jammerlijke ontwikkeling. “Elke voorjaarswedstrijd in Vlaanderen gewonnen en toch wil supermarktketen Jumbo na 2024 niet voort sponsoren ‘in de huidige hoedanigheid’. Dat is nieuws waar ik niet vrolijk van word”, schrijft de ploegmanager van Soudal Quick-Step in zijn column voor Het Nieuwsblad. “Ook al overkomt het nu een concurrent die budgettair soms calimero speelt.”

Lefevere heeft zelf ook weleens in een dergelijke situatie gezeten, vertelt hij. “Quick Step is een geweldige, trouwe sponsor waar ik alleen goeie dingen over kan vertellen, maar ze hebben mij ooit ook laten weten dat het aan hetzelfde bedrag niet meer zou lukken. Aan de resultaten lag het toen ook zeker niet.”

“Die houden niet van wielrennen”

“Richard Plugge spreekt nu over een grote, internationale sponsor voor na 2024, maar ik weet uit ervaring dat koers daar in de marketingafdeling niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Ik heb daar mijn eigen hypothese over. Dat wielrennen te klein of te weinig internationaal is, daar geloof ik niet in. Deceuninck is bij ons weggegaan, maar ik zie dat ze ondertussen alweer cosponsor zijn bij Alpecin. Zo slecht marcheert de koers dan toch blijkbaar niet.”

Er is een andere reden dat het moeilijk is om een grote, internationale sponsor te vinden, volgens Lefevere. “Het probleem is dat grote multinationals hun marketing vaak uitbesteden aan gespecialiseerde bureaus, die dan op commissie werken. En die houden niet van wielrennen. Wij zijn een rondtrekkend reclamebord, logistiek complex, met veel nazorg. Je moet discussiëren over een trui, hospitality organiseren op steeds andere plaatsen. Dat kost allemaal manuren die de bureaus in de stadionsporten niet moeten draaien.”

Christophe Laporte

Lefevere vertelt, terugkomend op Jumbo-Visma, dat in het geruchtencircuit al rondgaat dat Christophe Laporte een aanbod van een ander team op zak heeft. “Zulke verhalen zijn van alle tijden. Ik herinner mij Peter De Clercq en Sammie Moreels die destijds voor Lotto gingen tekenen, voor – fictief bedrag – 200.000 Belgische frank. Daarna passeert Walter Planckaert namens Panasonic: Allez, nu al getekend? Wij waren ook geïnteresseerd. En bij ons kon je 500.000 frank verdienen.”

“Dan zit Lotto dus met twee nieuwe renners die denken dat ze onder hun prijs aan het rijden zijn. Ik denk niet dat Laporte daar nu meteen gaat intrappen. En voor de duidelijkheid: als het bewuste bod al echt bestaat, komt het zeker niet van mij.”

