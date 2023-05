Lefevere is ‘driehonderd procent’ tegen klimtijdrit op Monte Lussari: “Een farce”

Vandaag zal de Giro d’Italia in een beslissende plooi vallen in een bijzondere klimtijdrit naar de Monte Lussari. Dit is een klim van 7,3 kilometer aan gemiddeld (!) 12,1%, met in de ultieme finale een strook tot 22%. Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal Quick-Step, is op zijn zachtst gezegd geen fan van deze specifieke klimtijdrit.

Lefevere neemt in zijn vaste column voor Het Nieuwsblad geen blad voor de mond. “Een tijdrit beslist vandaag over de Giro, al kan je het ook een circus noemen. Ik ga mijn woorden niet wikken: hoe het parcours nu is uitgetekend, ik ben driehonderd procent tegen. Ik snap de fascinatie met die extreme stijgingspercentages niet. Deze Giro heeft het bewijs geleverd: hoe steiler de berg, hoe vaker die een muis baart.”

De teambaas kijkt ook naar rennersvakbond CPA en de coureurs zelf. “In de Giro-etappe naar Crans Montana wilde het peloton een inkorting van de etappe en die hebben ze ook gekregen. Maar dan begrijp ik niet waarom ze de tijdrit van vandaag wel laten passeren. Ilan Van Wilder rijdt de tijdrit met een 36×34-verzet. Dat is mountainbiken, geen wegwielrennen. Ik vind dat we de grenzen van de verschillende disciplines wat strenger moeten bewaken.”

De klimtijdrit naar de Monte Lussari is volgens Lefevere niet meer van deze tijd. “En dan zit er in de tien bepalende slotkilometers een mecanicien op een motor achter, met een fiets over zijn schouder. Zijn dat de professionele standaarden die je als wielersport wil uitdragen? Ik vind het een farce”, is hij zeer duidelijk.

Lees ook: Giro 2023: Dit zijn de bijzondere regels tijdens de klimtijdrit naar de Monte Lussari

Bijzondere regels

Enkele dagen voor de start van de Giro d’Italia was er consternatie over de klimtijdrit. Er waren namelijk logistieke problemen, omdat volgwagens de renners niet kunnen volgen op de smalle wegen. Daarom worden motoren beschikbaar gesteld, alleen werd gevreesd dat er voor alle motoren te weinig ruimte was op de top van de klim.

De lucht was echter snel geklaard. “Op de klim zal elke renner gevolgd worden door een mecanicien die achterop de motor zit met een reservefiets op de rug. Praktisch niet eenvoudig, maar het is in het verleden nog gebeurd”, vertelde ploegleider Geert Van Bondt van Soudal Quick-Step. In de tussentijd zijn er daarnaast nog wat aanpassingen doorgevoerd.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 20 naar Monte Lussari – Smijten met minuten in klimtijdrit