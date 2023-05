Giro 2023: Dit zijn de bijzondere regels die gelden tijdens de klimtijdrit naar de Monte Lussari

Zaterdag komt de strijd in het algemeen klassement van de Giro d’Italia tot een ontknoping in een bijzondere klimtijdrit naar de Monte Lussari. Een klim van 7,3 kilometer aan gemiddeld (!) 12,1% met in de ultieme finale een strook tot 22%. En dan is er ook nog een vlakke aanloop van 11 kilometer. WielerFlits zet alle regels op een rij over de wisselzone aan de voet van de klim en waar ploegen en renners rekening mee moeten houden.

Enkele dagen voor de start van de Giro d’Italia was er opeens consternatie over de klimtijdrit. Er waren namelijk logistieke problemen, omdat volgwagens de renners niet kunnen volgen op de smalle wegen. Daarom worden motoren beschikbaar gesteld, alleen werd gevreesd dat er voor alle motoren te weinig ruimte was op de top van de klim.

De lucht was echter snel geklaard. “Op de klim zal elke renner gevolgd worden door een mecanicien die achterop de motor zit met een reservefiets op de rug. Praktisch niet eenvoudig, maar het is in het verleden nog gebeurd”, vertelde Geert Van Bondt van Soudal Quick-Step. In de tussentijd zijn er daarnaast nog wat aanpassingen doorgevoerd.

Updates van de UCI-commissarissen:

Het panel van commissarissen in de Giro d’Italia heeft speciale regels ingesteld, waardoor het verboden is om een tijdritfiets te gebruiken na de wisselzone .

. Het wisselen van de tijdritfiets naar de wegfiets mag alleen gebeuren in de daarvoor aangewezen fietswisselzone , die is afgebakend door de organisatie.

, die is afgebakend door de organisatie. Alle wegfietsen, inclusief de reservefietsen, worden gecontroleerd in de wisselzone. Deze moeten 15 minuten voor de passage van de renner beschikbaar zijn voor de controle. (De wegfietsen staan dus al klaar bij de wisselzone, red.)

Twee mensen per ploeg, specifiek aangewezen en voorzien van een accreditatie, zijn toegestaan in de wisselzone.

Het deel in de wisselzone waarin renners op gang geduwd kunnen worden is 25 meter lang en wordt duidelijk aangegeven.

Fietsen worden ook voor de start gecontroleerd. Dit gebeurt tussen 9.00 en 11.00 uur, volgens een schema dat daags voor de tijdrit wordt gedeeld.

Elke fietswissel die gedaan wordt vóór de wisselzone, zal moeten gebeuren met materiaal dat uit of van de volgwagen komt.

De motor met mechanieker mag tussen de start en de wisselzone geen fiets en/of wielen bij zich dragen.

De bestuurder van de volgwagen, die de renner volgt tussen de start en de wisselzone, mag in geen enkele geval achterop de motor stappen in de wisselzone.

Updates van de Giro-organisatie:

Alleen neutrale motors, die beschikbaar gesteld worden door de organisatie, en officiële volgwagens van de ploegen met teamstickers mogen de renners volgen vanaf de start. Er worden geen neutrale wagens beschikbaar gesteld.

Ploegwagens worden aan het begin van de wisselzone afgeleid naar de parkeerplaats voor teams. Daar kunnen stafleden uitstappen, waarna de volgwagen na een U-bocht kan terugkeren naar de start.

De neutrale motors die beschikbaar gesteld zijn staan een paar minuten voor de start van de renner klaar en worden voorzien van radio-apparatuur om nieuws te ontvangen van Radio Tour. De organisatie zorgt ook voor een helm, die na de finish teruggegeven moet worden aan de motard.

Na de finish moeten renners en stafleden via een kabel terug naar de parkeerplaats voor de ploegen. Die kabelbaan is altijd beschikbaar voor de ploegen. Zij hebben daarbij altijd voorrang op het publiek.

voor de ploegen. Die kabelbaan is altijd beschikbaar voor de ploegen. Zij hebben daarbij altijd voorrang op het publiek. De parcoursverkenning begint om 09.00 uur en het gedeelte na de wisselzone kan alleen tot 09.45 uur verkend worden.

Alle auto’s moeten het finishgebied verlaten voor 10.30 uur en meteen teruggaan naar de start in Tarvisio.

De wisselzone is 25 meter lang en wordt afgebakend met lijnen op de grond en met borden. Volgens de reglementen is het na de wisselzone verboden om te rijden op een tijdritfiets. Renners mogen alleen hun weg vervolgen op een wegfiets.

en wordt afgebakend met lijnen op de grond en met borden. Volgens de reglementen is het na de wisselzone verboden om te rijden op een tijdritfiets. Renners mogen alleen hun weg vervolgen op een wegfiets. De tijdrit wordt ingedeeld in drie heats , te beginnen vanaf 11.30 uur. Het interval tussen de heats wordt 50 minuten na binnenkomst van de laatste renner.

, te beginnen vanaf 11.30 uur. Het interval tussen de heats wordt 50 minuten na binnenkomst van de laatste renner. Op verzoek van de ploegen, en met goedkeuring van de wedstrijdorganisatie, mogen enkele renners gevolgd worden door twee neutrale motoren om twee stafleden mee te nemen. Dit gaat om de top-15 in het klassement, de truidragers en hun directe concurrenten.

om twee stafleden mee te nemen. Dit gaat om de Al het materiaal kan in verschillende tijdsloten naar de parkeerplaats van de ploegen gebracht worden. Tussen 10.30 en 11.00 uur, tussen 12.30 en 13.00 uur of tussen 15.00 en 15.30 uur.

Zo is de wisselzone ingedeeld: