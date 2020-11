Lefevere houdt deur op een kier voor Cavendish

Patrick Lefevere heeft nog geen beslissing gemaakt over een mogelijke komst van Mark Cavendish naar Deceuninck-Quick-Step. De Britse sprinter heeft zijn diensten aangeboden bij zijn oude ploeg, maar Lefevere zegt al genoeg renners te hebben. Toch gooit de ploegbaas de deur niet dicht voor Cavendish.

“Ik ben er nog altijd niet uit”, aldus Lefevere tegen Belga. “Mark heeft een rugzak van een palmares, won dertig ritten in de Tour de France. Hij kan veel betekenen voor jonge renners, brengt een pak ervaring mee, maar tegelijkertijd stel ik me ook de vraag wat hij sportief nog kan realiseren voor onze ploeg.”

“Aan zo iemand vraag je bijvoorbeeld niet om van bij de start op kop te rijden”, zegt de baas van Deceuninck-Quick-Step. “Als publiciteitsstunt hoef ik het ook niet te doen. Zijn komst zou voor een ander team een grote stunt zijn, maar hier ligt dat anders. Mark wil echt heel graag naar de ploeg komen. Hij wil zelfs gratis rijden, zegt hij, maar wat is gratis?”

Lefevere weet dat voor niets de zon opgaat. “Je moet altijd het minimumloon betalen in de WorldTour. In zijn geval is dat 70.000 euro. Nu goed, ik ben een rationeel man en in principe heb ik dus renners genoeg, maar ik ben er nog niet helemaal uit”, geeft hij aan. Eerder liet Lefevere zich in een column al uit over de toekomst van Cav: “Momenteel zegt mijn hart ja, maar mijn verstand nee.”

Aanbiedingen

Naast Cavendish bieden de nodige renners zich aan bij Deceuninck-Quick-Step. “Maar ik ben niet meer op zoek naar renners voor het seizoen 2021. Ik heb er 28 op dit moment en hoewel je 32 renners in je team mag hebben volgend jaar, hoef ik er geen extra. Ik heb geen budget meer”, is Lefevere duidelijk.