‘Lefevere haalde de voorzichtigheid van Evenepoel onderuit over ambities in Tour’

Podcast Het ging op de mediadag van Soudal Quick-Step veel over het Tour de France-debuut van Remco Evenepoel. Zelf zei de Belg het al ‘geweldig’ te vinden als hij een ritzege zou pakken, maar teammanager Patrick Lefevere toonde zich minder voorzichtig. Het zorgde voor een opvallende tegenstelling, die ook werd besproken in WielerFlits Podcast.

Evenepoel won in 2022 al de Vuelta en weet van zichzelf dus dat hij een grote ronde kan winnen. “Maar de Tour is een ander verhaal”, was hij terughoudend. “Ik ga het gewoon dag per dag bekijken. Naar huis gaan met een ritzege zou al geweldig zijn.”

Enkel dagsucces lijkt voor Lefevere echter niet genoeg. “Een ritzege of het klassement? Beiden natuurlijk”, zei hij. “Je eindigt normaal ook niet hoog in het klassement zonder ritzege. Er zijn maar weinig renners die de Tour hebben gewonnen zonder een etappezege. Iedereen weet dat ik van winnen hou. De dag dat dit niet meer het geval is, kan ik er beter mee stoppen. Dat gaat niet gebeuren.”

Youri begrijpt dat Evenepoel zich wat terughoudend opstelt. “Hij kan wel roepen van ‘ja, ik wil de Tour winnen’, maar hoe realistisch is dat? Zelf zegt hij terecht dat hij in een aantal koersen toch wel het niveau heeft benaderd van Roglic. (…) Alleen Pogacar en Vingegaard hebben de laatste twee, misschien wel drie jaar toch nog op een ander niveau gereden dan Roglic. En dat is nog een trap hoger dan wat Evenepoel tot nog toe heeft laten zien. Ik snap dus wel dat hij voorzichtig is. Laat hem dan eerst inderdaad maar eens een keer een rit winnen.”

Op dat moment haakt Niels in. “Het grappige was ook wel dat Patrick Lefevere zijn renner Evenepoel toch wel een beetje voor de bus gooide. Hij zei: alle renners die bovenin het klassement staan, pakken meestal ook een ritzege. Daarmee haalt hij eigenlijk meteen die voorzichtigheid van Evenepoel onderuit.”

Youri is het niet helemaal eens met de uitspraak van Lefevere. “De laatste zes, zeven jaar reiken wij aan het einde van ieder seizoen natuurlijk de Zubeldia Award uit, voor renners die geruisloos in de top-10 van een grote ronde zijn geëindigd. Jaarlijks zijn daar toch wel vijf à acht renners van te nomineren die niet in beeld hebben gereden, en dus ook geen ritzeges hebben geboekt.”

Daar heeft Maxim wel wat tegenin te brengen. “Er zijn natuurlijk altijd wel maar zo’n vijf renners waarvan je echt kunt zeggen: die doen mee om de zege. Dan blijven er automatisch vijf plekken over die gevuld kunnen worden met wat onzichtbare renners. Ik sluit me dus toch wel aan bij die woorden van Lefevere.”

