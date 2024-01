woensdag 10 januari 2024 om 09:59

Patrick Lefevere: “Evenepoel hoeft niet onder te doen voor Pogacar, Roglic en Vingegaard”

Video Remco Evenepoel staat voor een belangrijk jaar in zijn wielercarrière. De Belg maakt zich namelijk op voor zijn debuut in de Tour de France. Patrick Lefevere, de teambaas van Soudal Quick-Step, heeft veel vertrouwen in zijn poulain. “Hij moet op gebied van kwaliteit niet onderdoen”, vertelde Lefevere op de mediadag van zijn ploeg aan WielerFlits.

Met Remco Evenepoel lijkt wielerminnend België een mogelijke opvolger van Lucien Van Impe in huis te hebben. De inmiddels 77-jarige Van Impe won in 1976 – als voorlopig laatste Belg – de Ronde van Frankrijk. Alleen: Evenepoel zal het in de komende Tour wel moeten opnemen tegen Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic, drie concurrenten van formaat.

“Hij moet op gebied van kwaliteit niet onderdoen”, is Lefevere van mening. “Remco heeft klassiekers geworden, is wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en heeft de Vuelta gewonnen waar de top-10 van de Giro aanwezig was. Hij moest vorig jaar de Giro verlaten vanwege corona, maar ik denk niet dat ze toen al klaar waren met hem. Hij nam de Vuelta er daarna eigenlijk nog bij, want die stond niet op zijn programma. Ik heb vertrouwen.”

Evenepoel blaast zelf niet te hoog van de toren (“een ritzege zou al geweldig zijn”), maar Lefevere steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Een ritzege of het klassement? Beiden natuurlijk. Je eindigt normaal ook niet hoog in het klassement zonder ritzege. Er zijn maar weinig renners die de Tour hebben gewonnen zonder een etappezege. Iedereen weet dat ik van winnen hou. De dag dat dit niet meer het geval is, kan ik er beter mee stoppen. Dat gaat niet gebeuren.”

Over afgeketste fusie: “Ik heb het kunnen plaatsen”

Lefevere had het voor de camera van WielerFlits ook nog over de afgeketste fusie tussen Soudal Quick-Step en (toen nog) Jumbo-Visma. “Ik ben blij om hier te staan met mijn eigen ploeg. En dan vooral voor de mensen rond mij. Ik ben iemand die heel trouw is aan zijn personeel. Er zijn mensen die al 25 jaar bij mij werken. Om die op een bepaalde manier te moeten afgeven, dat zou zeer pijnlijk zijn.”

“Maar we leven niet met oogkleppen op. Er gebeuren alle dagen goede en slechte fusies in de maatschappij. Maar we gaan het niet weten en we hoeven het ook niet te weten. Ik heb het weten te plaatsen. Het was voor mij niet zo’n turbulente periode. Onze eigenaar Zdeněk Bakala is een heel eerlijk mens. Ik heb nooit het gevoel gehad dat er meetings plaatsvonden zonder mij.”