Lefevere bevestigt vertrek Sam Bennett: “Ik heb niet zoveel geld als bepaalde gasten”

Deceuninck-Quick-Step raakt met Sam Bennett nog een belangrijke pion kwijt. Dat laat teammanager Patrick Lefevere weten in gesprek met WielerFlits. Beide partijen komen er op financieel vlak niet uit.

De Ierse sprinter rijgt momenteel de zeges aaneen voor Deceuninck-Quick-Step, maar van een perfect huwelijk is blijkbaar geen sprake. Volgens Lefevere zijn de financiële eisen vanuit het kamp-Bennett te gortig. “Hij wil niet weg, maar ik heb niet zoveel geld als bepaalde gasten”, laat de Belgische teambaas weten vanuit Italië, waar hij is om de Giro d’Italia te volgen.

“Vroeger moest ik twee dagen onderhandelen tijdens de Tour de France, nu ben ik twee dagen belegerd geweest door managers. Ik moest van meeting naar meeting. Of het puur een geldkwestie is? Dat moet je aan hem (Bennett, red.) vragen, dat wil zijn manager misschien”, aldus Lefevere. Voor de teammanager is de deur nu definitief dicht.

Geen weg terug

“Ik ben op een bepaald moment niet meer te overtuigen. Dan heb ik de knop omgezet. Het feit dat dit soort renners vertrekken, is het leven. Ze moeten als profs zoveel mogelijk geld verdienen. Maar kijk naar de spurters die bij ons vertrokken zijn. Sommige renners komen te voet terug naar onze ploeg.”

De 30-jarige Bennet tekende eind 2019 een contract bij de formatie van Lefevere en boekte sindsdien veertien profzeges. Vorig jaar kroonde hij zich met twee etappeoverwinningen en de groene trui tot sprintkoning in de Tour de France. Dit jaar was Bennett al goed voor zeven zegeruikers. Afgelopen woensdag en vrijdag was hij nog succesvol in de Volta ao Algarve.

Lefevere liet zaterdag in zijn vaste column voor Het Nieuwsblad al weten dat ook João Almeida de ploeg zal verlaten aan het einde van het seizoen. Dat de contractonderhandelingen moeizaam verliepen, wisten we al. Lefevere: “Zijn manager heeft redelijk weinig respect getoond in de onderhandelingen.”