Patrick Lefevere: “Almeida zal onze ploeg volgend jaar verlaten”

Dat de contractonderhandelingen tussen Deceuninck-Quick-Step en João Almeida moeizaam verliepen, wisten we al. Maar dat de Portugees na 2021 vertrekt bij de Belgische ploeg nog niet. Patrick Lefevere maakte dat zaterdag bekend in zijn column voor Het Nieuwsblad: “Hij zal onze ploeg volgend jaar verlaten.”

“Zijn manager heeft redelijk weinig respect getoond in de onderhandelingen”, gaat de manager van Deceuninck-Quick-Step door. “Het was nogal vaak: Patrick, ik zweer op het hoofd van mijn kinderen dat… Ik ben allergisch voor die uitspraak. Wie eerlijk is, moet zo’n taal niet gebruiken.”

Met de Giro in aantocht is het een interessante ontwikkeling binnen de ploeg. Almeida start officieel als kopman, met Evenepoel in een vrije rol. Of dat tactisch iets gaat veranderen? “Niemand moet mij geloven, maar het maakt mij echt niet uit of ik de Giro win met een Belg of een Portugees. Wie mij kent, weet dat ik de trui van de ploeg belangrijk vind, niet de vlag of het land.”

“De koers zal duidelijk maken wat de hiërarchie is tussen hen beiden. En dan verwachten we ook dat ze zich daarnaar schikken. Om het heel cru te stellen: als Remco de sterkste is van de twee en Almeida doet niet wat wij van hem verwachten, dan gaat zijn fiets de camion in en mag hij naar huis vertrekken. Omgekeerd geldt precies hetzelfde.”

“Daarin wil ik geen gezever. Er moet tactische discipline zijn. Iedereen heeft recht op een slechte dag en al helemaal in een grote ronde, maar renners weten ook dat we wattage, hartslag en alles wat je wil achteraf aflezen van de fietscomputer. Als een renner zegt: Ik moest passen, zien we of de data dat bevestigen.”

Remco Evenepoel

Achter de vorm van Evenepoel staat ook voor Lefevere nog een vraagteken. Na negen maanden zonder wedstrijden blijft het gissen. “Iedereen wil van ons horen wat wij zelf niet weten. Ik weet niet hoe Remco gaat presteren en zelf weet hij het ook niet. Hoe keert hij terug in het peloton? In zijn eerste grote ronde, nota bene. Nerveus gedoe is niet zijn lievelingskost en de eerste week van de Giro is altijd nerveus. Hoe gaat hij daarmee om? Voor mij is dat nog de grootste onbekende.”