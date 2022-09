Lawson Craddock mist WK wielrennen door visumproblemen: “20 minuten te laat”

Lawson Craddock zal niet deelnemen aan het WK wielrennen in Australiër. De Amerikaanse coureur zou aanvankelijk deelnemen aan de tijdrit, Mixed Relay en wegrit. Door problemen met zijn visum, die 20 minuten te laat werd goedgekeurd, kon Craddock niet op het vliegtuig naar Australië stappen.

“Helaas al ik dit jaar wegens visumproblemen niet deelnemen aan het WK in Australië”, laat Craddock weten op Instagram. “Mijn visum liep vertraging op door enkele complicaties. Ongeveer 20 minuten nadat mijn vlucht naar Australië was vertrokken, zonder mij erin, werd het visum eindelijk goedgekeurd.”

Craddock zou naar eigen zeggen wel nog op tijd in Australië kunnen geraken voor de tijdrit, maar de Amerikaan zag daar het nut niet meer van in. “Ik had er geen vertrouwen in dat het me genoeg tijd zou geven om genoeg te herstellen van de Vuelta, het reizen en de jetlag. Ik ben teleurgesteld, maar ik kijk ernaar uit om het seizoen met BikeExchange-Jayco op een goede manier af te sluiten.”

Vijfkoppige selectie

De Amerikaanse ploeg zal de wegrit daardoor met vijf renners moeten afwerken. Neilson Powless, Magnus Sheffield, Keegan Swenson, Scott McGill en Kyle Murphy zijn de renners in kwestie. Aanvankelijk behoorde ook Brandon McNulty tot de selectie, maar de renner van UAE Emirates was nog te vermoeid.

