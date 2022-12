Alexey Lutsenko heeft spijt van tactiek op WK: “Maakte de grote fout om Evenepoel te volgen”

Alexey Lutsenko reed zich in 2022 meermaals in de kijker. De renner van Astana Qazaqstan werd achtste in de Ronde van Frankrijk en leek lang op weg te zijn naar een medaille op het WK wielrennen in Australië. “Als ik langer had gewacht, was dat gelukt.”

Lutsenko sloot zijn wegseizoen in 2022 af met het wereldkampioenschap in Australië. De Kazach reed daar heel lang in een kansrijke positie om een medaille mee naar huis te nemen, maar uiteindelijk liep het toch nog mis. “Ik voelde me goed. Toen Remco aanviel, maakte ik de grote fout om hem meteen te volgen. Als ik iets langer had gewacht, had ik het podium kunnen halen.” De 30-jarige Lutsenko moest vrede nemen met plaats 24.

“Als alles goed gaat, zal ik me in 2023 concentreren op de klassiekers”, vertelde Lutsenko aan het Italiaanse Bici.Pro. “Dat zijn dan Strade Bianche, de Vlaamse eendagskoersen en de Waalse klassiekers. Ik zou graag schitteren in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, omdat koersen op onverharde wegen me echt ligt.”