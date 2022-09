WK 2022: Vermoeide McNulty geeft verstek, twee nieuwe renners in selectie VS

Brandon McNulty zal niet meedoen aan de WK in Wollongong. De renner van UAE Emirates was een van de speerpunten binnen de oorspronkelijke selectie van de Verenigde Staten, maar reist vanwege vermoeidheid toch niet af naar Australië. Scott McGill en Keegan Swenson zullen dan juist wel weer starten.

De wielerbond van de Verenigde Staten maakte eind augustus de ploeg bekend voor het wereldkampioenschap op de weg, dat zondag 25 september plaatsvindt. Dit team bestond uit vijf renners: Neilson Powless, Magnus Sheffield, Kyle Murphy, Lawson Craddock en dus Brandon McNulty. Laatstgenoemde ontbreekt in de uiteindelijke selectie, maar die selectie wordt ondertussen aangevuld met twee andere renners, de eerdergenoemde McGill en Swenson.

McGill won onlangs twee ritten in de Ronde van Portugal, Swenson is Amerikaans kampioen cross country mountainbike. In de wegrit voor mannen van de WK start de Verenigde Staten door de toevoeging van McGill en Swenson starten met zes renners. Voor de tijdrit leveren ze twee renners af: Craddock en Sheffield zullen aankomende zondag aan het vertrek staan van de chronoproef.