vrijdag 27 oktober 2023 om 09:32

Drie ervaren krachten blijven langer bij Jayco AlUla

Jayco AlUla heeft de contracten van Christopher Juul-Jensen (34), Michael Hepburn (32) en Lawson Craddock (31) verlengd. Craddock mag blijven tot het einde van 2024, de andere twee tekenden zelfs een nieuwe overeenkomst tot eind 2025.

Hepburn gaat way back met het Australische WorldTeam. De hardrijder, die in 2014 nationaal kampioen tegen de klok werd, maakte in 2012 zijn profdebuut bij het toenmalige Orica-GreenEdge, en bleef de ploeg sindsdien altijd trouw.

Juul-Jensen, in 2018 winnaar van een rit in de Ronde van Zwitserland, kwam een jaartje later over en is niet weg te slaan bij de ploeg van Brent Copeland. Craddock is, na passages bij Giant-Alpecin en EF Education First, pas sinds 2022 lid van de ploeg. Zijn grootste successen zijn twee Amerikaanse tijdrittitels.

“Michael en Chris zijn renners die deel uitmaken van de cultuur van de ploeg, ze zijn hier al zo lang”, aldus Copeland. “Ze zijn renners die de ploeg nog altijd veel bijbrengen, op en naast de fiets. Ik zou hen beschrijven als gemotiveerde, professionele, sterke en positieve renners in de ploeg. Lawson kwam pas later maar het voelt alsof hij er al wat langer bij is. Deze drie zijn de fundering van onze ploeg, die verschillende rollen op zich kunnen nemen en veel ervaring bijbrengen.”