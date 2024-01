woensdag 10 januari 2024 om 20:34

Lavreysen, Hoogland en Van den Berg flitsen in Apeldoorn naar EK-goud op teamsprint

De Nederlandse teamsprinters hebben voor de zesde keer in zeven jaar tijd de Europese titel gewonnen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en afmaker Jeffrey Hoogland maakten hun favorietenrol waar in Omnisport Apeldoorn. In de finale werd afgerekend met Frankrijk, terwijl Polen de strijd om het brons won van de Britten.

In de kwalificatie reed Tijmen van Loon nog in de plaats van Hoogland, maar tijdens de finalesessies zette Nederland wel de A-ploeg in. Het ervaren drietal wist zich vervolgens met overmacht te plaatsen voor de finale om het goud; Nederland klokte namelijk 42,378 seconden en was bijna vier tienden sneller dan nummer twee Frankrijk. In de eindstrijd tegen de Fransen was het ook niet spannend en wisten Van den Berg, Lavreysen en Hoogland naar de EK-titel te sprinten.

Het is alweer de zesde keer dat Nederland zich bij de mannen Europees kampioen op de teamsprint mag noemen. In 2018, 2019, 2021, 2022 en 2023 was The Bullet Train ook al de snelste van Europa. Het enige jaar in die reeks waarin Nederland niet won, in 2020, besloot de KNWU niet mee te doen vanwege de coronapandemie.

Naast de genoemde Europese titels veroverden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland de laatste jaren ook vijf WK-titels en een olympische titel op de teamsprint. Dit EK is voor het drietal een belangrijke test richting de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.