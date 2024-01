woensdag 10 januari 2024 om 15:39

Nederlandse teamsprinters rijden snelste kwalificatie bij opening EK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters zijn in de jacht op de Europese titel goed begonnen aan het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Het drietal, met Tijmen van Loon in plaats van Jeffrey Hoogland, zette de snelste tijd neer in de kwalificaties. Nederland was vier duizendsten van een seconde sneller dan Frankrijk. Bij de vrouwen was Nederland derde in de kwalificatie van de teamsprint.

Roy van den Berg en Harrie Lavreysen trapten in het Omnisport Apeldoorn af aan de zijde van Tijmen van Loon. Door zijn deelname kan Jeffrey Hoogland meer rust nemen in aanloop naar de finalerondes van woensdagavond. Met zijn vervanger klokte Nederland een tijd van 43,062 seconden. Dat was nipt genoeg voor de snelste tijd, want Frankrijk (op 0,004 seconde) volgde op kleine achterstand.

In de volgende ronde neemt Nederland het op tegen Spanje, dat zich als achtste kwalificeerde en bijna 1,2 seconde langzamer was dan de oranje mannen. Voor België viel het doek al in de kwalificaties; Mathijs Verhoeven, Runar De Schrijver en Tjorven Mertens werden tiende op 2,478 seconde van Nederland en zijn daardoor uitgeschakeld.

Derde tijd voor Nederland

Bij de vrouwen klokten de Duitse favorieten de snelste tijd (46,316 seconden). Het verschil met Groot-Brittannië was minimaal, namelijk slechts 61 duizendsten van een seconde. Nederland zette met Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet de derde tijd neer, maar volgde wel op ruim acht tienden van een seconde van Duitsland.

Namens België reden Valerie Jenaer, Julie Nicolaes en Nicky Degrendele naar een zesde plaats. Zij klokten 49,114 seconden en mogen het in de volgende ronde opnemen tegen Nederland.

Woensdagavond worden meteen de EK-medailles uitgereikt op het onderdeel teamsprint. Na de eerste ronde blijven vier teams over die gaan strijden om goud, zilver en brons. Nederland is bij de mannen de absolute topfavoriet, bij de vrouwen is dat Duitsland.