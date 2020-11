Laurens Sweeck: “Tot het laatst ervoor knokken geeft een kick”

Laurens Sweeck kende een sterke wedstrijd in de Jaarmarktcross in Niel. De Belgische kampioen zette de veldrit achter zijn naam, nadat hij in de slotronde was weggereden van zijn ploeggenoot Eli Iserbyt.

“Als je tot het laatste moment ervoor moet knokken, geeft dat toch altijd een grotere kick dan dat je al lang weet dat je gaat winnen” vertelde Sweeck na de wedstrijd. In zijn kampioenstrui pakte hij al vroeg in de wedstrijd een voorsprong, maar achter hem werd volle bak gereden – onder meer door zijn ploeggenoten bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

Dat had hij niet echt in de gaten, zei hij daarover. “Maar toen was het natuurlijk ook nog ver hè. Ik had een klein gaatje en dan ga ik natuurlijk ook niet wachten. Ik denk dat iedereen wel voor zijn klassement rijdt. Al met al ga ik tevreden naar huis.”

Zandstrook

Sweeck maakte veel indruk op de zandstrook op het parcours, waar hij in de laatste ronde ook de wedstrijd besliste. “Dat was sowieso wel een sterk punt van mij daar. Ik wist dat daar het verschil kon worden gemaakt, mits een foutje van misschien iemand anders. Maar dat is altijd afwachten tot je er eenmaal doorheen bent.”

Na een paar mindere weken staat de 26-jarige veldrijder er nu weer. “Het EK zondag was al goed, maar daar had ik een beetje pech en zat ik ook wat in het ploegspel gevangen. Maar ik denk dat ik vandaag heb bewezen dat ik ook goede benen had.”