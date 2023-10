Zeger Schaeken • zondag 8 oktober 2023 om 20:04

Crossers in koor over toekomstig BK-parcours in Beringen: “Dit is te gevaarlijk”

Interview De veldrit in Beringen leverde jammer genoeg veel valpartijen op. Bij de vrouwen viel het nog mee, maar bij de mannen gingen er meerdere renners tegen de grond op dezelfde plaats. “Die afdaling is gewoon te gevaarlijk. Daar moet echt naar gekeken worden”, laat WielerFlits optekenen.

Zware blessures waren er niet na de vele valpartijen, maar de afdaling op de schuine kant zorgde wel voor veel miserie. Inge van der Heijden ging daar bij de verkenning al tegen de grond. “Ik vind dit zoals de afgelopen jaren geen toevoeging qua parcours. Naar mijn gevoel is dit meer MTB. Ik had verwacht dat het dit jaar beter zou zijn door die aanpassingen, maar die afdalingen waren toch redelijk tricky.”

Van der Heijden is niet de enige die kritiek uit over het parcours. Onder meer Laurens Sweeck is ook scherp voor de organisatie. “We mogen van geluk spreken dat het niet januari was en het aan het regenen was. Dan zouden we ergere dingen gezien hebben.” Sweeck maakt die vergelijking niet zomaar, want in 2026 wordt het BK gereden in Beringen, in januari.

Kuypers: “Organisatie luisterde niet naar ons advies”

“Ik hoop dat ze dan toch nog een keer gaan rondgaan om te kijken of er nog andere opties zijn. Hier een kampioenschap organiseren, is geen goed idee. Dan zou er nog veel meer gereden worden op dit parcours en ook het weer zou veel slechter kunnen zijn. Ik stel me daar toch vragen bij, aldus de crosser van Crelan-Corendon.

Ook Gerben Kuypers ging zondag tegen de grond. Hij had afgelopen week echter al gezien dat het wel eens gevaarlijk zou kunnen worden in Beringen. “We hebben met de ploeg hier verkend. Na afloop hebben we de organisatie geadviseerd om beneden een stootkussen te zetten. De organisatie vond dat echter overbodig, er zou geen geld voor zijn. Dat vind ik niet oké, er moet maar iets gebeuren. Een stootkussen zou niet alles oplossen, maar het kan wel bescherming bieden.”

Ervaringsdeskundige Nys: “Hier moet naar gekeken worden”

Er is echter ook een andere kant van het verhaal. Sven Nys legt het uit: “Dit was een proef voor het BK in 2026. De afdaling had een grote impact op de wedstrijd, waardoor de renners juist daar de risico’s gingen opzoeken. Maar er moet wel gekeken worden naar dit parcours. Als het zo blijft liggen, moet er extra bescherming komen aan de buitenkant. En misschien moeten we ook kijken om een andere lijn te kiezen in de afdaling.”

“Ik denk dat Erwin Vervecken (de parcoursbouwer, red.) wel iets gaat verzinnen”, vult Pim Ronhaar aan. “Hij heeft dit natuurlijk ook zelf gezien. Die afdaling was echt wel te gevaarlijk. Maar cross is ook zo gevaarlijk als je het zelf maakt. We zoeken zelf de limieten op. Het probleem is echter dat als iemand viel, de rest niet kon stoppen.”