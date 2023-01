Laurens Sweeck: “Ik heb toch wel podiumambities op het WK”

Laurens Sweeck steekt zijn doelstelling voor het WK veldrijden niet onder stoelen of banken. De winnaar van de Wereldbeker mikt op een medaille in Hoogerheide. “Ik heb toch wel podiumambities. Na afgelopen seizoen mag ik dat wel zeggen”, is hij ambitieus.

Sweeck deed die uitspraak na afloop van de Wereldbeker in Besançon, waar hij tweede werd achter een ongenaakbare Mathieu van der Poel. De kopman van Crelan-Fristads wist in de slotronde weg te rijden uit een grote achtervolgende groep waar hij de hele wedstrijd toe behoorde. “Al had ik wel een slechte start. En aan het einde van de eerste ronde was er een valpartij voor mij”, vertelt hij.

“Ik moest dat gat dicht rijden, alleen was het moeilijk om plaatsen te winnen”, aldus Sweeck. “Toen Mathieu aanviel, keek de rest naar elkaar. Voor mij was dat het teken om naar voren te gaan. Maar een tweede plaats was wel het hoogst haalbare vandaag.”

Het WK staat met rood omcirkeld voor Sweeck. “Ik kijk er naar uit. Het is toch de grootste wedstrijd van het seizoen en ik heb toch wel podiumambities. De omloop daar is wel te vergelijken met vandaag. Het is ook snel, en dan ga ik van voren zijn”, verwacht de Vlaming.

