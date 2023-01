Mathieu van der Poel is klaar voor het WK: een splijtende demarrage is genoeg in Besançon

Een vlammende demarrage van Mathieu van der Poel was genoeg voor de Nederlander om de overwinning binnen te slepen in de Wereldbeker Besançon. Halverwege de cross besloot de topfavoriet om weg te rijden van de rest. Binnen no time had hij een voorsprong te pakken die hij alleen maar wist uit te breiden. Kortom, Van der Poel is klaar voor het WK in Hoogerheide. Laurens Sweeck en Joris Nieuwenhuis werden tweede en derde.

Mathieu van der Poel was de uitgesproken topfavoriet en kende ook de beste start in Besançon, maar hij trok niet gelijk door. De Nederlander nestelde zich in de buik van de grote kopgroep. Het tempo lag niet al te hoog, want de groep bleef groot en Frans kampioen Clément Venturini kon daardoor de kop nemen.

Het was wachten op de eerste grote verschillen die gemaakt gingen worden. Van der Poel hield zich koest in een kopgroep van twaalf, maar koos in de vierde ronde (van de negen) zijn moment. Met een vlammende demarrage op de heuvel pakte hij gelijk tien seconden voorsprong. Dat gat wist MVDP gestaag uit te diepen tot meer dan twintig seconden.

What an attack by Van der Poel! 🚀 With one effort he gives himself a lead of 15 seconds. 💨 #CXWorldCup pic.twitter.com/KgnbAYglCZ — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) January 29, 2023

Mathieu van der Poel heerst

Voor Van der Poel was de manche in Besançon een belangrijke test richting het WK van volgende week. Na de demonstratie van Wout van Aert gisteren in Hamme was de Nederlander er alles aan gegeven om te tonen dat ook hij in topvorm verkeert. De achtervolgers (Kevin Kuhn, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Niels Vandeputte, Michael Boros en Venturini) legde zich neer bij de overmacht van Van der Poel.

Wereldbekerwinnaar Sweeck probeerde met een demarrage de achtervolgende groep uit elkaar te rijden, maar die kon zijn inspanning niet volhouden. Van der Poel liep ondertussen uit naar een voorsprong van 40 seconden, maar moest ook zijn concentratie behouden. Een kleine uitglijder op de trappen was een waarschuwing voor de WK-favoriet, die daarna niet meer in de problemen kwam en zelfs het publiek nog vermaakte met een jump in het bikepark.

Pech slaat Iserbyt terug, podium voor Nieuwenhuis

De strijd om de tweede en de derde plaats was in de slotfase interessanter. Kuhn schudde flink aan de boom in de voorlaatste ronde, maar meer dan een speldenprik was dat niet. Eli Iserbyt was in de slotronde de volgende die versnelde. Hij dwong Sweeck en Nieuwenhuis tot het uiterste, maar kreeg pech en zag een podiumplaats in rook opgaan.

Laurens Sweeck profiteerde optimaal en veroverde de tweede plaats. Achter hem was Nieuwenhuis derde, waarmee hij zijn eerste podiumplaats van dit wereldbekerseizoen behaalde. Thuisfavoriet Venturini strandde niet ver daarachter op de vierde plaats.

Definitief: Van Aert op WK van tweede startrij

Toon Vandebosch eindigde als dertiende en daardoor is het ook zeker dat hij, ten koste van Wout van Aert, volgende week op het WK op de eerste startrij mag starten. Een plek bij de eerste twintig volstond voor Vandebosch om Van Aert naar de negende plek van de stand in de Wereldbeker te duwen. De eerste acht in de Wereldbeker mogen op de voorste rij starten.

