Laurens Sweeck: “Hopelijk krijgen bedrijven en sponsors hun financiële plaatje rond” maandag 15 juni 2020 om 10:30

Laurens Sweeck heeft top op heden nog weinig hinder ondervonden van het feit dat hij Belgisch kampioen veldrijden is in tijden van corona. De crosser hoopt dat alles weer op orde is als het nieuwe crossseizoen begint, zegt hij in een interview met onderdelenproducent Shimano.

Sweeck (26) is sinds januari de regerende Belgische kampioen veldrijden. In Antwerpen kwam hij solo over de aankomstlijn. De titel heeft zijn leven toch wel verandert, vertelt hij. “Je merkt dat je nog herkenbaarder bent bij het publiek en dat er toch heel wat meer volk bij de camper staat vóór en na de cross. Dat is iets wat je erbij moet nemen, maar dat is toch ook het mooie eraan.”

Hoe het voelt om in tijden van corona nationaal kampioen te zijn, wordt hem gevraagd. “Ik heb er tot op heden nog weinig hinder van ondervonden. De coronacrisis is ook eigenlijk pas begonnen toen het crossseizoen afgelopen was. Laat ons hopen dat het allemaal terug in orde komt als het seizoen weer begint.”

Dat hij nu niet op de weg kan koersen als voorbereiding op het crossseizoen, hoeft niet meteen een probleem te zijn. “Vorige zomer was ik er zes weken uit door een gebroken botje in mijn hand en toen had ik relatief weinig competitie ten opzichte van andere jaren. Je moet vooral goed je trainingen variëren en ook dan kun je een heel goede winter rijden.”

Startgelden

Hoewel het seizoen stilligt, ervaren de organisaties en sponsors in het veldrijden de gevolgen van het coronavirus. Mogelijk loopt de crosser als Belgisch kampioen daardoor ook startgelden mis. “Het is een beetje spijtig. Het is altijd in de winter dat je je trui een beetje kunt verzilveren. We gaan het zien als het seizoen weer gaat beginnen.”

“Ik heb er nu nog niet echt zicht op, maar ik verwacht toch dat de mensen, als ze niet naar de cross kunnen komen, ze toch op televisie gaan kijken. Dus ik verwacht daar weinig. Het is gewoon te hopen dat de bedrijven en de sponsors het financiële plaatje allemaal gerond krijgen”, aldus Sweeck.

Herschikte Wereldbeker

Komend seizoen gaat de Wereldbeker veldrijden op de schop en wordt het klassement uitgebreid naar naar veertien crossen. Wat vindt Sweeck daarvan? “Ik vind het een grote verandering in één keer. Het kan op termijn wel de goede keuze zijn, maar ik weet niet of het nu een haalbare kaart is. Laat ons hopen van wel. En dan ziet het er misschien wel mooi uit voor de toekomst.

De wereldkampioenschappen veldrijden in Oostende, in het weekend van 30 en 31 januari, zijn het grootste doel voor volgend seizoen. “Een WK in eigen land is altijd iets speciaals. Ik heb het al eens meegemaakt in Zolder en dat vergeet je niet snel. En ik zou het dan toch wel eens willen meemaken om op het podium te geraken.”