UCI maakt kalender hervormde Wereldbeker veldrijden bekend vrijdag 31 januari 2020 om 19:37

De UCI heeft aangekondigd welke wedstrijden volgend seizoen deel uitmaken van de hervormde Wereldbeker veldrijden. De wedstrijd telt veertien crossen in zeven verschillende landen. Van de huidige Wereldbeker verhuizen Waterloo, Tábor, Koksijde, Namen en Hoogerheide mee.

Momenteel bestaat de Wereldbeker uit negen crossen in vijf verschillende landen, maar dat aantal wordt volgend seizoen stevig uitgebreid naar veertien. Begonnen wordt in Waterloo op 4 oktober, drie weken later dan in het huidige seizoen, waarna met Dublin, Zonhoven en Overijse meteen de eerste nieuwkomers op de kalender staan. Die staan voor drie opeenvolgende zondagen gepland.

Vanaf Tábor op 15 november is er acht weken achter elkaar elke zondag cross in de Wereldbeker. Na Hulst op 3 januari volgen nog Villars en Hoogerheide. Van de huidige kalender verdwijnen Iowa City, Bern, Heusden-Zolder en Nommay. Van Heusden-Zolder werd vandaag bekend dat het tot de Superprestige-kalender zal toetreden.

In de veldritten van Dublin, Tábor, Besançon, Namen, Diegem, Villars en Hoogerheide komen alle categorieën in actie. De andere crossen worden alleen verreden door de elite-categorieën.

Wereldbeker 2020-2021

Waterloo, Wisconsin (4 oktober)

Dublin (18 oktober)

Zonhoven (25 oktober)

Overijse (1 november)

Tábor (15 november)

Koksijde (22 november)

Besançon (29 november)

Wachtebeke (6 december)

Antwerpen (13 december)

Namen (20 december)

Diegem (27 december)

Hulst (3 januari 2021)

Villars (17 januari)

Hoogerheide (24 januari)